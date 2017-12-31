南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 粤信用 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网>教育>教育汇总

关注高校流浪猫 盲目的爱心也是伤害

2017-12-31 00:36 中国青年报 田垚
字号减小 字号增大

　　近日，西安体育学院举办了一场“在校不养宠”主题影展，吸引了很多在校学生关注。过去几年间，从北大“学术校猫”到清华“猫馆长”，高校之中的流浪猫狗频频亮相，次第“走红”。然而，在现实生活中，它们的境遇却不像人们想象得那么好。高校中的流浪猫狗们常常遭到捕杀、虐杀。而更大的威胁则来自自然，由于天气寒冷等非人为因素，许多流浪猫狗被冻死、冻伤，或是死于疾病与残疾。

　　要解决高校流浪动物的生存问题，仅有爱心是不够的。要通过实干关爱流浪动物，还需从减少流浪动物数量、加强高校监管、规范流浪动物管理三个方面着手。

　　减少流浪动物数量，是解决流浪动物生存问题的治本之策。禁止在校生饲养宠物，听起来不近人情，实际上却是对动物更负责的规定。大学生是流动的，毕业后，他们的宠物何去何从，必然会成为问题。禁止在校生养宠物，可以从源头上控制流浪动物数量。及时为流浪动物绝育也是必要措施。

　　加强监管，则能有效避免虐待动物等恶性事件的发生。虐待动物事件之所以在校园中屡屡发生，归根结底还是因为高校监管力度不足。这个问题同时存在于两个方面：一方面，是学校有关部门管理方式粗放，很多虐杀事件都是保安所为；另一方面，则是学校对整个校园环境的监管不足，多设置摄像头、加强巡逻等措施，或能避免虐猫、虐狗这类恶性事件的发生，而对学生进行伦理和动物保护方面的教育也是校方能做的事。

　　规范流浪动物管理，则是改善流浪动物生存现状的直接办法。由高校成立专门的关爱流浪动物组织，统一时间给流浪动物喂食，能有效避免学生分散喂食造成的校园环境污染问题，也能避免过度喂食的问题；及时将不宜养在校园里的流浪动物送到当地动物保护机构，则能使它们有更好的归宿。规范的管理，能够解决一系列流浪动物可能带来的问题，也能提高流浪动物的生存质量。

　　诚然，很多在校生自己饲养宠物或者是喂养流浪动物，都是出于一种对动物的爱。有爱心当然不是坏事，但如果方式方法不当，爱也可能成为一种伤害。解决高校流浪动物问题，应该找到正确的方式方法，而不应让爱因盲目造成伤害。

相关新闻
教育汇总

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
让隔壁老王都拍手叫好 全新启辰T70的妙趣…
北汽幻速S7动态图片_新闻头条_南方网
广州市海珠区监察委员会正式挂牌，南方日…
广州市民注意啦！广州塔没跨年倒数活动_广…
如何孵化全球“独角兽”企业？ 妙招引“最…
粤12家医院可凭个人信用看病 没钱支付还有…
盘点2017年楼市关键词：房住不炒 调控中前…
又添新地标！深圳当代艺术与城市规划馆隆…
暖心！为了中山福利院的儿童，启思顿校园…
贺岁档电影：各类型片齐上阵 口碑有弹有赞…
推荐

元旦能愉快的出游吗？黄历说诸事皆宜

南方人又惊呆！北方人竟然这样用碗碟……数万网友吵翻天！

围观！英文版《出师表》走红，诸葛亮这波操作厉害了！

毛衣起球别再剪了！简单一招，毛球瞬间消失，太省心了

真假难辨！香奈儿、雪花秀…香港查出5200多件假化妆品！

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235