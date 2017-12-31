教育经费精准使用助力教育公平

国家在教育投入领域举国家之力、社会之力，教育事业优先发展得到保障，体现出教育的基础性、战略性、先导性地位，为教育强国建设打下了坚实的资源配置基础。

近日，财政部负责人向全国人大常委会作国家财政教育资金分配和使用情况的报告。数据显示，2012年至2016年，全国教育经费总投入（包括财政性教育经费和非财政性教育经费）累计接近17万亿元，其中，2016年达到38888亿元，是2012年的1.36倍，年均增长7.9%，占GDP比例自2012年以来连续5年保持在4%以上（2016年达到4.22%）。2016年我国财政性教育经费一半以上用于义务教育，一半以上用于中西部地区并向农村倾斜，一半以上用于教师工资福利和学生资助。

数据表明，国家在教育投入领域举国家之力、社会之力，教育事业优先发展得到保障，体现出教育的基础性、战略性、先导性地位，为教育强国建设打下了坚实的资源配置基础。

教育通常被认为是伟大的平衡器、个人成功的关键因素，教育财政关乎每个学生可得到的教育资源，影响学生接受到的教育质量。新时代下，为逐步解决教育领域主要矛盾，建设教育强国，就需要教育经费的支出和使用点面结合与目标精准。

我国教育规模世界第一，有着世界上最大的教师规模和学生规模。教师和学生是教育的主体，两者的发展直接决定教育的水平和质量，直接影响人民群众的教育获得感。全国财政性教育经费一半以上用于教师工资福利和学生资助，教师工资福利和学生资助两项合计占61.1%，比2012年提高10.6个百分点，这使得教育经费对人的投入突破了3/5，以此体现出教育投入中人的重要性，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。影响我国教师待遇的津贴因素中，最明显的是农村任教津贴、班主任津贴和交通补贴三个因素，自《关于加强教师队伍建设的意见》《乡村教师支持计划2015—2020年》等政策实施以来，教师待遇得到改善。影响贫困学生入学的关键因素是学生资助，我国已经初步建立学前、义务、高中、高等教育等不同学段以及普通教育和职业教育不同领域的学生资助政策，取得良好成效。

十九大报告指出，推动城乡义务教育一体化发展，高度重视农村义务教育。我国生均教育经费支出保持较快增长，2016年农村普通初中、小学、幼儿园生均教育经费支出依次为1.44万元、1.08万元、0.61万元，分别比2012年增长50.2%、51%、51.1%。《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》指出，建成覆盖城乡的基本公共教育服务体系，建立城乡一体化义务教育发展机制，在财政拨款等方面向农村倾斜，率先在县（区）域内实现城乡均衡发展。政府应成为城乡教育一体化发展体系的规划者、条件的保障者、标准的制定者、服务的提供者、公平的维护者、质量的监管者。经费保障是城乡教育一体化发展的前提，是城乡教育协同发展的基础。城乡教育一体化绝不是城乡的同质发展，而是以城带乡，发挥城市优质教育资源的辐射作用；以乡促城，发挥农村教育特殊资源的比较优势。用统筹规划、适度倾斜的管理体制机制，用双向沟通、良性互动的办学体制机制，促进城乡教育一体化。

中央财政教育转移支付资金重点支持中西部地区以及革命老区、民族地区、边疆地区和贫困地区。2016年，中央财政教育转移支付资金的84%左右用于支持中西部地区。教育资源的最初分配受到自然和社会偶然因素的强烈影响，其最明显的不公平之处在于教育机会常常受到学生家庭背景的不恰当影响。教育脱贫是最持久的脱贫，同时也是教育公平的应有之义。促进教育公平的财政政策，强调所有学生不仅享有公平的入学机会，同时也享有公平的成功机会，保障所有人都拥有同样的合法权利、享受有利于自身的教育权益。有效、精准的教育经费支出和使用有助于教育的脱贫攻坚，能有效促进教育公平。（作者系北京师范大学中国教育与社会发展研究院教授薛二勇）