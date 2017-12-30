教育服务"标准化供给"向"个性化服务"转变

人工智能与教育发展研讨会暨互联网教育智能技术及应用国家工程实验室技术委员会第一次会议近日在北京师范大学召开。互联网教育智能技术及应用国家工程实验室主任、北京师范大学智慧学习研究院院长黄荣怀发布了《2017互联网教育服务产业研究报告》。

“当前人们的教育需求正从标准化教学向个性化学习和终身学习发展，而教育服务供给也将由‘标准化供给’向‘个性化服务’转变。”黄荣怀说。

《报告》中称，社会教育服务行业法人单位数量逐年增加，由2006年的30.9万个增长到2015年的46.1万个，从业人员数量由2006年的1500万人增加到2015年的1700万人，民办教育社会认可度逐渐提高。2016年网络教育本专科招生人数为230万，普通本专科招生人数749万，网络教育已经成为我国高等教育的重要补充。在线教育在基础教育的课外辅导、企业数字化学习和各类职业技能培训等领域成为现代培训类企业的主流模式，“网络教育”将在我国教育现代化过程中发挥重要作用。

根据《报告》统计，截止到2017年底，累计超过65家A股上市公司通过并购等方式整合教育业务，16家教育类公司登陆港股、美股，181家教育公司通过新三板上市拓宽融资渠道，进入教育服务产业领域。同时，2017年有170多家创新型企业从一级市场获得融资超过100亿元，互联网教育服务产业仍处于迅猛发展期。

《报告》建议，互联网教育行业要通过制定行业标准、促进产品孵化，全面提升我国互联网教育行业的自主创新能力，提升资源和服务适应性，促进教育公平、教育质量提升和学生个性化发展。