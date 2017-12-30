教育部发文能保证"小学生10小时"的睡眠吗?

教育部发文能保证“小学生10小时、初中生9小时”的睡眠吗？

近日，教育部印发了《义务教育学校管理标准》首次全面系统地梳理了我国义务教育学校管理的基本要求。

学姐发现，在增进学生身心健康一栏，教育部再次明确了“家校配合保证每天小学生10小时、初中生9小时的睡眠时间”。

其实早在前几年前的《义务教育学校管理标准（试行）》中就出现了关于中小学生睡眠方面的规定，而这次是正式印发在了国家级教育红头文件上。

这样国家级的教育减负，对课业压力繁重的孩子们来说像是一根拯救睡眠的稻草！

而学生们的真实睡眠情况又是怎样的呢？小学生睡足10小时，初中生睡足9小时，真的能做到吗？

家长和孩子们有话说：

钱江晚报也做了一个实地问卷调查，50名家长中，有38人表示孩子在10点钟睡觉，6点半起床是常态，12人表示能在9点半左右入睡。小学三年级以前，如果家长稍微注意，9点钟上床睡觉还是可以的。

关于“哪个时间段明显感觉孩子睡觉时间不够了”的问题，家长选的都是初一。一位妈妈开玩笑道：“上了初中，你会觉得小学时的作业真少啊。”

中国青少年研究中心去年发布的一份数据显示：

2005年-2015年，近六成中小学生睡眠不足国家规定的9小时。按照国家统计局2014年全国中小学生在校人数超过1.5亿人计算，睡眠不足的中小学生近1亿人。

学习日睡眠时间不足9小时的“00后”高达57.0％，周末也有34.5％的“00后”睡眠不足9小时，分别较“90后”增加了6.2个百分点和1.7个百分点。

看来，全国的中小学生睡眠时间普遍不足，都是缺觉的“特困生”。

时间都去哪了？是谁偷走了孩子的睡眠？

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作业成主要“睡眠杀手”

提起作业，我想每位家长有说不完的梗，陪写作业已成为亲子关系的一大杀手，甚至被认定为降低家庭幸福感的原因之一。有的家长表示：“一陪儿子写作业，我的坏脾气就来了，连自己都觉得不可思议。”

而家长和孩子口中所说的作业，不仅仅是学校的作业，还有额外的课外作业。

“报了辅导班总要做点作业吧，否则单凭只是每周去上次课怎么会有效果？每天总要抽点时间做几道数学题吧，也总要抽出点时间背背英语吧，我这才给女儿报了两门课，我不知道那些语数英科都报辅导班的家庭，这时间怎么够分配，我无法想象。这需要一点时间那需要一点时间，一个小时不就没了。”一位家有六年级女儿妈妈的话引发共鸣。

那么老师们为什么要留这么多作业呢？少留一点不就好了。

一位名叫建亚的网友吐出了他的难处。“我既是一名老师也是一名家长，如果考试的时候简单一点，要求别这么多，老师也不会挖空心思布置这么多作业呀。我也不想给我的学生布置这么多作业，但是果学生考差了，学校和家长都会认为老师偷懒。同时身为家长，我也不想我的孩子做作业到太晚，但老师布置的作业我们也不好叫孩子不做。”

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家长的焦虑压榨孩子睡眠

孩子的在校时间是固定的，而在家的时间是可以调整的，只不过调整的结果往往就变成了压榨孩子的休息时间。

“我的头都快大了，小升初的火都烧到屁股了，我停掉了儿子的游泳课，加报了一个语文班，又在一周前找了位数学老师，想一对一补补课。这一天恨不得能有48小时，都不记得已经多久没带儿子爬爬山打打球了。”这是一位六年级儿子的妈妈，她坦承，自己很难做到淡定。

“你说怎么淡定，我也明白症结所在，可总想努力一把上个民办初中（在江浙一带，民办初中要比公办初中有优势），再上个好高中吧，孩子成长不可能重来一遍，赌不起，所以像我这样不淡定的家长，就只有在这种没有最焦虑只有更焦虑的现实中挣扎了。”

最终，家长们还是把矛头集中到了当前的教育环境。疯狂的作业、如潮的补课、霸道的名校，我们都被裹挟在其中。“就说眼前吧，如果没有上民办初中的念头，我想我会让女儿早睡早起的，但是我们想上，所以，就不用说了吧。”

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动作慢、玩手机等不良习惯也在消耗时间

时不时看看朋友圈里大家发的啥，游戏玩到哪一关了？随着电子产品的普及，影响孩子安心学习的因素越来越多。再加上孩子比较磨蹭，拖拉，直接导致了写作业时间延长，睡眠时间缩短。甚至有些孩子怕作业写得太快，家长会再布置，索性就拖着。

“我是掐着10点的点盯女儿睡觉的，为此还制定了奖励措施，能在10点前上床就奖5块，女儿比以前快一些了，一周也能有两三次获奖了。”一位家长表示，现在再不抓孩子的效率，到了初中可就惨了。

在保证孩子睡眠这件事，我们经常是雷声大雨点小，往往是：“说起来重要，忙起来次要，干起来不要”。但长期睡眠不足，会导致免疫力、记忆力降低，非常不利于高效学习。

著名教育家苏霍姆林斯基曾这样说道：“教育的效果取决于学校家庭的一致性，如果没有这种一致性，学校的教学、教育就会像纸做的房子一样倒塌下来。”

所以，真正的家！校！联合起来，方能保证孩子的睡眠时间！

来源│钱江晚报、澎湃新闻