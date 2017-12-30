南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 粤信用 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

“新高考”先行先试在路上

2017-12-30 09:13 来源：浙江在线
字号减小 字号增大

　　今年，被称为“新高考元年”，高考综合改革试点进入关键时刻。在浙江，29万高中毕业生迎来了首次“新高考”的检阅。

　　“新高考”主要包括“3+3”的自助科目组合、文理不分科、外语科目一年多次考、将高中学业水平测试成绩纳入高考、对学生实行综合素质评价等考试内容与录取制度的改革。自2014年成为全国高考综合改革试点省份之一，浙江省一直致力于为学生和高校提供更为多元的升学选择、更为广泛的择生范围。

　　近日，浙江省在全面深入调研和广泛征求意见的基础上，根据新形势新要求，出台了《关于进一步深化高考综合改革试点的若干意见》，要求高校科学设置专业选考科目，引导学生合理选考，并建立选考科目保障机制，以确保学生专业学习基础要求与国家专业人才培养需要相适应。

　　记者手记

　　作为重要的取才渠道，高考托举起无数人渴望改变的梦想，守护着教育公平，展现出一幅波澜壮阔的人才流动图景。为了给更多人才拓宽上升通道，高考也在探寻中加快了改革创新的脚步。

　　浙江省高考改革一直走在全国前列，2000年，首次实行“3+综合”高考科目改革，以取代“3+2”模式；2004年，教育部新增了包括浙江省在内的9个省市实施高考自行命题；2009年，浙江省开始实行新课改高考方案；2011年：浙江省高考率先破冰“一考定终身”，启动三位一体招生试点……

　　2014年，浙江省成为全国高考综合改革试点省份之一：“3+3”自助餐模式，发挥着“统考”与“选考”的各自优势，让考生能够依照兴趣和所长升学；不分批次实行“专业+学校”志愿录取，不断扩大的选择权呵护着学子的梦想。2017年，浙江省高中毕业生迎来首次“新高考”的检阅。

　　从标准化到个性化，从知识立意到能力立意再到综合素养立意，从知识点的单维度考核到综合能力的全面考察，新高考带来了教育理念的变化，推动了选材方式的变革，影响了育人理念，改变了育人过程。十九大报告提出，“必须把教育事业放在优先位置，深化教育改革，加快教育现代化，办好人民满意的教育。”浙江省的高考综合改革试点，为全国的教育均衡、素质教育等方面，提供着先行先试的经验。预计到2020年，我国将全面建立新的高考制度。（记者严粒粒）

编辑： 翁子盈
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
让隔壁老王都拍手叫好 全新启辰T70的妙趣…
北汽幻速S7动态图片_新闻头条_南方网
广州市海珠区监察委员会正式挂牌，南方日…
贺岁档电影：各类型片齐上阵 口碑有弹有赞…
如何孵化全球“独角兽”企业？ 妙招引“最…
粤12家医院可凭个人信用看病 没钱支付还有…
苹果为“降速门”致歉 换电池价格下调_重…
盘点2017年楼市关键词：房住不炒 调控中前…
中央农村工作会议在北京举行_中国新闻_南…
今日头条、凤凰新闻手机客户端存违法违规…
推荐

元旦能愉快的出游吗？黄历说诸事皆宜

南方人又惊呆！北方人竟然这样用碗碟……数万网友吵翻天！

围观！英文版《出师表》走红，诸葛亮这波操作厉害了！

毛衣起球别再剪了！简单一招，毛球瞬间消失，太省心了

真假难辨！香奈儿、雪花秀…香港查出5200多件假化妆品！

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235