“新高考”先行先试在路上

“新高考”主要包括“3+3”的自助科目组合、文理不分科、外语科目一年多次考、将高中学业水平测试成绩纳入高考、对学生实行综合素质评价等考试内容与录取制度的改革。

今年，被称为“新高考元年”，高考综合改革试点进入关键时刻。在浙江，29万高中毕业生迎来了首次“新高考”的检阅。

“新高考”主要包括“3+3”的自助科目组合、文理不分科、外语科目一年多次考、将高中学业水平测试成绩纳入高考、对学生实行综合素质评价等考试内容与录取制度的改革。自2014年成为全国高考综合改革试点省份之一，浙江省一直致力于为学生和高校提供更为多元的升学选择、更为广泛的择生范围。

近日，浙江省在全面深入调研和广泛征求意见的基础上，根据新形势新要求，出台了《关于进一步深化高考综合改革试点的若干意见》，要求高校科学设置专业选考科目，引导学生合理选考，并建立选考科目保障机制，以确保学生专业学习基础要求与国家专业人才培养需要相适应。

记者手记

作为重要的取才渠道，高考托举起无数人渴望改变的梦想，守护着教育公平，展现出一幅波澜壮阔的人才流动图景。为了给更多人才拓宽上升通道，高考也在探寻中加快了改革创新的脚步。

浙江省高考改革一直走在全国前列，2000年，首次实行“3+综合”高考科目改革，以取代“3+2”模式；2004年，教育部新增了包括浙江省在内的9个省市实施高考自行命题；2009年，浙江省开始实行新课改高考方案；2011年：浙江省高考率先破冰“一考定终身”，启动三位一体招生试点……

2014年，浙江省成为全国高考综合改革试点省份之一：“3+3”自助餐模式，发挥着“统考”与“选考”的各自优势，让考生能够依照兴趣和所长升学；不分批次实行“专业+学校”志愿录取，不断扩大的选择权呵护着学子的梦想。2017年，浙江省高中毕业生迎来首次“新高考”的检阅。

从标准化到个性化，从知识立意到能力立意再到综合素养立意，从知识点的单维度考核到综合能力的全面考察，新高考带来了教育理念的变化，推动了选材方式的变革，影响了育人理念，改变了育人过程。十九大报告提出，“必须把教育事业放在优先位置，深化教育改革，加快教育现代化，办好人民满意的教育。”浙江省的高考综合改革试点，为全国的教育均衡、素质教育等方面，提供着先行先试的经验。预计到2020年，我国将全面建立新的高考制度。（记者严粒粒）