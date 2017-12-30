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一流大学建设高校出台建设方案

2017-12-30 07:56 光明日报
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　　28日，北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学、上海交通大学等高校纷纷公布一流大学建设方案。在方案中，各一流大学建设高校不仅通盘考虑学校整体目标和建设学科目标，还公布了详细的路径、内容和举措。一流大学建设高校出台建设方案，标志着我国“双一流”建设进入全面落实阶段。

　　北京大学提出的“双一流”建设目标是：到2020年，将北大整体建成世界一流大学，若干学科处于世界一流大学前列；到2030年，使北大整体水平处于世界一流大学前列，一批学科处于世界一流大学前列；到2048年，建设成为顶尖的世界一流大学，主流学科全面位于世界一流大学前列。

　　清华大学在建设方案中提出：2020年进入世界一流大学行列，2030年迈入世界一流大学前列，2050年前后成为世界顶尖大学。

　　中国人民大学在方案中提出近期、中期及远期目标：学校进入世界一流大学行列，保持和巩固在中国人文社会科学高等教育领域的领军地位，关键学科领先优势不断加强，综合实力和国际竞争力进一步提升。

　　复旦大学在建设方案中提出：到2020年，学校基本完成中国特色现代大学制度建设和综合改革任务，初步建成具有中国特色的世界一流大学，到2030年，学校整体水平处于世界一流大学前列，到本世纪中叶，学校整体水平处于顶尖世界一流大学行列。

　　上海交通大学确定了三个阶段的发展目标：到2020年跻身世界一流大学行列，若干学科进入世界一流前列；2030年进入世界一流大学前列，若干学科方向具有世界领先地位；2050年建成卓越的世界一流大学。

　　统观一流大学建设高校公布的方案，均突出强调贯彻落实党的十九大报告和习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上的重要讲话精神，加强党对高校的领导，坚持社会主义办学方向，坚持中国特色、世界一流，坚持内涵建设，落实立德树人根本任务。（记者王庆环、邓晖、姚晓丹）

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