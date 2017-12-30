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2017全国大学生艺术项目策划大赛在京举行

2017-12-30 07:56 人民网
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　　近日，由中国艺术管理教育学会、北京大学艺术学院主办，中央美术学院、南京艺术学院、北京舞蹈学院等12家艺术院校联合主办的第十二届中国艺术管理教育学会年会2017·全国大学生艺术项目策划大赛暨海创未来—“艺术＋”创意创新创业大赛在北京大学双创中心落下帷幕。

　　据悉，本次大赛旨在响应党的十九大关于激发全民族文化创新、创造活力，在实践创造中进行文化创造的精神号召，激发大学生的创造力，培养造就“青年艺术＋”的生力军；推动赛事成果转化和产学研用紧密结合，促进“艺术＋”新兴文化业态形成，服务经济提质增效升级，以创意推动创新、以创新引领创业、以创业带动就业。

　　据了解，大赛组委会从全国高校选送的300个预报名案子中选出54个创意项目和46个创业项目进入复赛评审，复赛评审专家组对每个项目进行充分审阅和评议，分别从创意组和创业组中选拔出30个项目晋级本次大赛决赛。经过激烈角逐，最终创意组与创业组分别评选出一、二、三等奖，以及未来之星。

　　主办方表示，无论最终名次如何，对于这些年轻的艺术管理学子而言，征程才刚刚起步，希望他们不忘初心，一如既往地以饱满的创意热情投身到文化创意产业的滚滚洪流当中，为中国的文化创意事业奉献年轻的力量。

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