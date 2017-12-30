“会写诗的高数老师”让高数课不“高冷”

张丹青从教近30年，年逾50，但“小鲜肉”的长相被很多学生当作“男神”。“会写诗的高数老师”发到朋友圈后引发热烈反响，不少网友羡慕其为“别人家的老师”。

“一沙一世界，一花一人生。用有限把握无限，让瞬间化为永恒……”磁性的朗诵，唯美的意境，深邃的哲理，这一幕不是诗歌鉴赏课，而是发生在中国石油大学（华东）理学院张丹青副教授，给安全工程专业2017级上的高等数学课上。把数学之美与人生哲理揉到“高冷”的高数课堂，张丹青的授课方式深受学生喜爱，一组上课的照片使他成为“网红”。有同学直呼：“学高数，悟人生，不一样的老师成就不一样的学生！”

张丹青正在上高数课董亚文摄

“为什么摆动数列没有极限？就是因为它不坚守，一会喜欢这个，一会贪恋那个。用有限的人生把握无限的可能，用有限的知识感悟无限的真理，才能让转瞬即逝的人生化为永恒。”张丹青从数学规律导入人生启迪的讲课方式，受到学生的热烈欢迎，学生白洁琪说道“张老师的讲课方式是超越固定模式教育里的一股清流。”

张丹青从教近30年，年逾50，但“小鲜肉”的长相被很多学生当作“男神”。“会写诗的高数老师”发到朋友圈后引发热烈反响，不少网友羡慕其为“别人家的老师”。

近年来，大学课堂出现“逃课族”、“低头族”，“枯燥”的高数首当其冲，如何让课堂生动有趣成为很多老师的“心魔”。

“我不是和死的机器打交道，而是和一些充满好奇心、渴望知识、渴望真理的孩子沟通交流，怎么忍心让课枯燥死板？”30年来，张丹青一直始尝试用不一样的方法讲学生头疼的“恶魔”高数，力求让枯燥难懂的高数变得活泼有趣、有用有益。

张丹青自己也一直在享受数学之美。他认为数学并不是没有生命的冷漠符号，而是“跳动的音符”：“公式、定理、方程都是表达宇宙深处最深邃最美妙的心跳。”

教学成果优秀奖、优秀教师、学生心目中的十大优秀教师……一组荣誉称号是对张丹青教学改革的肯定，而他更看重的是“学生在享受数学之美、悟出人生哲理并不断生长的精气神”。（刘积舜、于美霞）