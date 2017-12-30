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拜孔子求考研通过你们考虑过孔子的感受吗

2017-12-30 06:34 来源：中国青年报
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　　刚刚过去的这个周末，全国硕士研究生招生考试在各地开考。为保佑考试顺利通过，山东农业大学的考生们把目光投向了校园里的孔子雕塑，他们在孔子雕塑上摆满了各种吃的，密密麻麻连头上都没有放过，苹果、橙子、薯片、饮料……琳琅满目，有人还给孔子写了“求过信”。（齐鲁晚报官微12月25日）

　　每逢重大考试，“花式祈福”总是媒体少不了的报道内容之一。比如高考期间，送考妈妈们会穿旗袍寓意“旗开得胜”；家长会给孩子吃一根油条、两个鸡蛋，希望孩子考100分；淘宝甚至推出了“VIP智商充值卡”“挂科险”等令人啼笑皆非的产品。

　　有需求就有市场，强烈的考试求过的心态，催生了各种安慰式的商品和服务。买了“智商充值卡”就能智商暴涨吗？妈妈穿身旗袍就能帮孩子考高分吗？相信任何智商正常的人都不会当真吧！但为什么还有市场？因为焦虑是最好的营销手段，而“仪式”则是最简单易行的心灵安抚法。

　　近年来，“仪式感”成为网文爱用的热词之一，似乎日常生活中的任何事情都能与“仪式”扯上关系。那么，到底什么是“仪式”？范·根纳普在《通过仪式》中说到，仪式的作用就是“使个体能够从一确定的境地过渡到另一同样确定的境地”。换句话说，就是通过仪式给自己一个确定性的保障。具体到考试的“花式祈福”来说，就是用很小的成本，换取一个重要的保障。

　　拜祭一下孔子能费多大事呢？无非是买点零食再花上一点点时间而已。祈求的却是考上研究生这样足以影响人生的重大事件。因此，即使明知这未必能实现，但只要能在心里罩上一层安全的幻纱，很多人也乐此不疲。

　　从这个角度来说，“仪式感”对人心的安抚，主要是制造一种确定性的想象，其作用类似于安慰剂。但是，人生实苦，很多时候我们靠什么来足够相信？也许就是心里的那一点执念吧。在人生的重要关头，能做到泰然自若、闲庭信步的人毕竟是极少数，因此，即使是安慰剂也有存在的价值。也正是从这个意义上说，我们能够理解“花式祈福”的考生和家长们。

　　明白了“花式祈福”仅仅只是“祈福”，才能不会沉溺在“福”的幻觉中；明白了仪式只是仪式，才能真正把握住自己的人生方向。用一些方式适当地舒缓一下情绪，是心灵必要的休憩，当然无可厚非，但这并不能成为生活本身。因为说到底，没有任何事情能够替代脚踏实地的奋斗。

编辑： 喻孟
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