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2017年教育年终盘点：教育强国足音铿锵

2017-12-30 06:34 来源：新华网
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　　2017年，党的十九大报告围绕“优先发展教育事业”作出全面部署，明确提出“建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，必须把教育事业放在优先位置，加快教育现代化，办好人民满意的教育”。昨日，教育部公布年终工作盘点，围绕中央关心、社会关注、人民关切的热点难点问题，2017年出台了一批新政，推动重点领域和关键环节工作取得新突破。

　　在此梳理了2017年教育领域的20件大事，一起回顾这一年来中国教育的前进足迹。

　　1.编制教育事业发展“十三五”规划

　　1月，国务院印发《国家教育事业发展“十三五”规划》，这是“十三五”时期指导全国教育改革发展的纲领性文件。《规划》确定了“十三五”教育改革发展的指导思想、基本原则、主要目标和主题主线，提出到2020年教育现代化取得重要进展，教育总体实力和国际影响力显著增强，推动我国迈入人力资源强国和人才强国行列，为实现中国教育现代化2030远景目标奠定坚实基础。

　　2.加快推进“双一流”建设

　　1月，教育部、财政部、国家发展改革委印发了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法（暂行）》。9月下旬，公布“双一流”建设高校及建设学科名单，一流大学建设高校42所，一流学科建设高校95所，建设学科点465个。在新的历史时期，“双一流”建设对提升我国高等教育发展水平、增强国家核心竞争力、奠定长远发展基础，具有重要意义。

　　3.修订高校学生管理规定

　　2月，教育部出台新修订的《普通高等学校学生管理规定》。此次全面修订，着力增强了《规定》的针对性、规范性、科学性和可操作性，及时反映和体现了中央关于高等教育工作的新理念新思想新战略，适应了经济社会发展新需要，体现了高校教育与管理新变化。新《规定》的实施，对于维护学校正常教育教学秩序、保障学生权益、规范学生行为、促进学生全面发展将发挥重要作用。

　　4.加强和改进新形势下高校思想政治工作

　　2月，中共中央、国务院印发《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》，这对于坚持党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人、强化思想引领，扎根中国大地办大学，全面推进党的建设各项工作，切实把党要管党、从严治党落到实处，具有十分重要的意义。2月，教育部党组印发《普通高等学校学生党建工作标准》，8月印发《关于加强新形势下高校教师党支部建设的意见》，作为深化全面从严治党要求向高校基层延伸的重要举措。9月，教育部以部长令形式修订出台《普通高等学校辅导员队伍建设规定》，是进一步加强高校辅导员队伍建设、提升其专业水平和职业能力的重要制度安排。12月，教育部出台《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》，切实构建“十大”育人体系，打通育人最后一公里。教育部还将2017年定为“高校思想政治理论课教学质量年”，不断提升思政课教学亲和力和针对性，增强大学生对思政课的获得感。

　　5.高中阶段教育普及攻坚计划启动

　　3月，教育部等四部委联合印发《高中阶段教育普及攻坚计划（2017—2020年）》，提出到2020年我国高中阶段教育毛入学率将要达到90%以上。攻坚的关键是保基本、补短板、促公平，重点是提高中西部贫困地区、民族地区、边远地区和革命老区普及水平，保障家庭经济困难学生、残疾学生和随迁子女受教育机会，解决普通高中大班额比例高、职业教育招生比例持续下降、学校运转困难等突出问题。实施攻坚计划，对于普及高中阶段教育，进一步提升国民整体素质、劳动力竞争能力、建设人力资源强国，意义重大，影响深远。

编辑： 喻孟
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