辅导员揭不良校园贷陷阱:让学生学会保护自己

这位汉江师范学院的80后女辅导员，一年来匿名潜入不良校园贷QQ群，揭露不良校园贷陷阱的套路与黑幕，一度走红网络，被誉为“美女卧底辅导员”。

12月24日晚，毛晶在个人微信公众号“123下课啦”更新了一篇文章《“网红”过后：初心依旧，脚步仍在路上》。

这位汉江师范学院的80后女辅导员，一年来匿名潜入不良校园贷QQ群，揭露不良校园贷陷阱的套路与黑幕，一度走红网络，被誉为“美女卧底辅导员”。

“选择加入网贷群、催收群，虽然一度遭到过群里的搜索和言语威胁，但其实想法很简单，就是想讲清楚不良借贷的危害，让学生能够知道其中的套路，过一个平安、健康的大学生活。”毛晶说。

去年11月，毛晶班上的一名大二男生长时间旷课，引起了她的注意。“为了买手机，他向某校园贷平台借了2000元，扣除手续费后，实际到账只有1300元。但按照还款要求的利率计算，3个月之后要还3万元。”

这家校园贷平台为了催学生及时还款，向该男生的同学、以及毛晶在内的老师和家人进行短信轰炸，甚至威胁送花圈，并扬言“直到还清欠款为止”。

毛晶联系上学生的家长，最终还了两万多元。

此前，毛晶也关注过校园贷，但了解不多。该生的惨痛遭遇加深她内心的疑问。“实际只拿到了1300元的借款，短短3个月，如何利滚利就翻到了3万元？”

此外，这些从湖南、广东、江西等地打来的催款电话，也引起了毛晶的警觉。“辗转出售公民的个人信息，已经触犯了法律。他们为什么还如此有底气？”

从去年年底开始，毛晶通过微博、贴吧、微信平台了解不良校园贷信息，匿名加入多个催收QQ群、贷款群、反催收QQ群。