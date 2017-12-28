乐学广州正式成立，树立华南高端培优标杆

28日上午，乐学教育集团与广州教育机构品读行在广州签署战略合作协议，成立乐学广州，展开华南高端培优的全新升级蓝图。品读行创始人刘静锋出任乐学广州校长，吴晗任副校长。这是乐学集团创始人曹允东紧接乐学上海之后的又一重大版图布局。至此，乐学教育全国版图再添华南主干渠道，完成2017年乐学全国扩张的关键一步与完整布局。

28日上午，乐学教育集团与广州教育机构品读行在广州签署战略合作协议，成立乐学广州，展开华南高端培优的全新升级蓝图。品读行创始人刘静锋出任乐学广州校长，吴晗任副校长。这是乐学集团创始人曹允东紧接乐学上海之后的又一重大版图布局。至此，乐学教育全国版图再添华南主干渠道，完成2017年乐学全国扩张的关键一步与完整布局。

力推“初高一体”教学体系，对接优质教学资源

发布会上，乐学广州首发“2017乐学广东2.5+4初高一体”教学体系产品，从把握六下升初的关键节点开始，到初中三年阶梯拓展，高中三年延续爆发，展现了广州新中高考未来的迭速演进模式。

据悉，乐学中考、乐学高考作为曹允东创立乐学集团，打响全国教改连环高炮的知名产品项目，一直以深耕区域中考、全国高考教考前沿生态而口碑卓著。广东作为全国中、高考的优生优学培育与输出重省，恰好是乐学中考、乐学高考重点扶植的目标市场与标杆样板。“2017乐学广东2.5+4初高一体”教学体系正是乐学教育基于广大家长学生的需求，匹配本地教育实际需求，无缝对接全国最优教学资源，精心打造的顶尖教育产品，必将为广大家庭带来更多教育利好。

《萌诵》、《青春》首发，致力打造语文教学巅峰

随着社会的发展和教育教学改革的推进，语文学科的重要性日益凸显出来。为提高学生的语文核心素养，改变当前语文教学的弊端，促进基础教育可持续发展，会上还首发了2017乐学中国语文教学体系——低幼语文教材《萌诵》、《青春》语文等系列教学产品。

据介绍，该教材由顶级大学中文系教授团队顾问监制，由乐学集团北京、广州、上海、南京多地语文团队联合推出。乐学语文教研室把脉中国语文趋势，掌握语文教学新变化，梳理主干，巩固基础，针对提分，精准拓展，致力缔造语文教学的全新巅峰。新品发布会上，乐学广州进行了《萌诵》、《青春》的诗篇朗诵，在孩子们的朗朗诗歌声中，全新的乐学语文破茧而出，在教师们的铿锵颂歌声中，青春的乐学语文飞向未来！

乐学教育、品读行战略签约仪式现场

“双强双向”合作，为教培市场带来更多机遇

据悉，乐学广州的战略意义非同寻常。作为乐学集团创始人、学而思教育集团联合创始人，曹允东多年来深耕K12教育领域，于2015年创办乐学在线，主打的乐学中考、乐学高考线上业务迅速辐射全国，网上注册用户数近200万，培养众多学员考入清华、北大、复旦等名校。2017年，乐学再次进军K12线下培训领域，线下校区已覆盖上海、江苏、广东、山东、湖南、四川、辽宁等9个省区市的近20个重点城市。广州品读行作为华南区域领军的语文高端培优机构，在业界有小升初“黑马”之说，近年不断为华附二中执信等广州一线名校输送大量生源，引起业界极高关注。乐学集团选择品读行作为乐学广州的输出载体，有着“双强双向”的业态战略意义：乐学中国将在全国端口输出品读行的“大语文”教学体系，同时乐学高考、乐学中考的线上产品，将在华南空降广州市场全线引爆，势必将为广州教培市场带来更优资源和更大机遇。

知情人透露，自2017年9月开始，乐学教育、品读行已展开紧密合作，多层次发力引爆乐学广州发展势头：乐学广州展开全国高校、高薪优才招聘，为名师军团输送最强新血；成立乐学中考理科团队，前学而思名师群加盟，结合乐学中考产品、模式，立体输出，迅速引发中学家长报名狂潮；新增品读水荫花园式校区；大语文教研体系硕果发布——小初升学备考必读工具系列《品诵》、《必诵》、《典诵》相继推出，创新美学教材《萌诵》、《青春》震撼推出；获得北京大学垂青，目前展开具有国文“雅思”之称的全国中小学国文素养测评等战略项目合作等。

在教育行业全面抬头的今天，全国教培市场仍存在充裕的发展空间。曹允东带领乐学集团全线精英、先进模式，不断布局全国市场，深耕区域产品与全国输出，将教育场景无限延伸至线上、线下，形成全维度、立体化的乐学教育矩阵，本次与广州品读行战略成立乐学广州，以大文科、大理科教学体系树立华南高端培优标杆，为广大家庭真正输出强有力的立体化教育产品与圆梦路径，必将给广州的家长带来更优质的教育资源，共创更辉煌的明天。