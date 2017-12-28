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青鹿教育核心产品亮相 演绎智慧课堂新模式

2017-12-28 10:58 来源：南方网 唐巧燕
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　　近年来，在国家信息化政策和财政投入的推动下，互联网、云计算、大数据、人工智能等现代技术正在渗入教育领域，并掀起新一轮科技革命和产业变革。

青鹿智慧课堂主讲区，引起参会者前来倾听

　　26日，第73届中国教育装备展示会在广州举办。作为中国规模最大的教育装备行业展会，本次展会展示了一众教学仪器设备、实验室及功能教室设备、课堂教育资源、创客教育、机器人、VR技术等。而近几年倍受政策和市场关注的智慧课堂，在展会上更是吸引了无数眼球。其中，青鹿教育展出的“青鹿盒子”尤其引人关注。

　　全新产品亮相，实现无网教学

　　青鹿教育作为国内领先提供课堂内外教与学整体解决方案的企业，携全新核心产品——青鹿盒子亮相本届展会。记者了解到，该产品由青鹿教育历经多年精心打造，是一台高集成度的智慧课堂硬件。

青鹿盒子

　　据介绍，青鹿盒子是是业内首台嵌入式班级服务器，为常态化应用提供稳定硬件支撑。并具备低功耗、数据永保存、支持90台Pad全高清视频广播、打破网络限制、支持无网教学等优势。

　　当前，中国迎来新一轮中高考改革大潮。业内普遍认为，立足于让信息技术与教育教学深度融合的智慧课堂，能够助力师生适应教学上的深度调整。

　　汇聚优势资源，实现课程全覆盖

　　在展会上，青鹿教育以青鹿盒子为核心，同时推出了以青鹿盒子为核心的智慧课堂整体建设方案——软硬件一体化的新一代智慧型教学系统。其中整合了多媒体设备、智能学习终端、音视频录播设备、教学资源、网络学习服务等内容。

　　在立足于课堂教学本身、不改变教师已有教学习惯的前提下，青鹿智慧课堂着力减轻教师的备授课负担,强化师生的课堂交互行为，增加课堂教学的容量，通过分层教学和个性化辅导实现因材施教，提高课堂教学效率和质量，提升学生的学习效果。

　　值得一提的是，青鹿教育联合国内一线名师制作了覆盖了小学、初中和高中全学段的教案、课件、微课等精品资源。此外，青鹿教育云平台汇聚了全国优秀的题库资源，并保持每天持续更新。

　　目前，青鹿智慧课堂已受到教育界人士的关注与认可，并在广东、新疆等地区的学校进入常态化应用。

编辑： 喻孟
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