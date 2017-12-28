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新东方网拟在新三板摘牌 俞敏洪不玩了?

2017-12-28 10:00 来源：南方网
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　　12月25日，新东方网（即新东方在线）发公告称，根据公司战略发展需要，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。目前，新东方网已于第一届董事会第十四次会议通过了终止挂牌议案。

　　新东方在线成立于2005年，于2017年3月挂牌新三板。新东方在线是新东方集团旗下在线教育公司，主要从事基于B2C和B2B商业模式的面向学前儿童、中小学生、大学生以及职业人群的专业在线教育服务。其中，B2C模式下包含新东方在线、酷学网、新东方批改网、酷学多纳等业务，B2B模式下有新东方教育云、酷学多纳品牌授权业务以及教育科技相关的软硬件服务。

　　时间上看，新东方网从挂牌到摘牌，前后还不足10个月，从协议转为做市仅仅6个月。根据公告，公司摘牌原因是“因自身业务发展和战略规划调整的需要。”其实早在挂牌之初，就有很多人感到惋惜，因为战略新兴板板搁置，拆完VIE结构的新东方网不得不选择新三板。

　　而这一年时间以来，新三板市场低迷，流动性不足的问题并未解决，很多教育公司纷纷谋求A股上市。11月20日，新东方网宣布停牌时，市场就猜测，在为转战其他资本市场做准备。数据显示，新东方网2017年3月挂牌新三板，挂牌以来没有过融资。6月转做市，二级市场成交并不活跃，仅在28个交易日有过成交，截止半年报，仅有29名股东。成交低迷，对于新东方网这样的大公司来说，既套不了现，也不能带来流动性，摘牌应该是迫不得已的选择。

　　那么，A股、港股、美股，哪一个会是新东方网的选择？让我们拭目以待。

编辑： 喻孟
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