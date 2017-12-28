南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 粤信用 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

教育部等部门联合发文治理中小学生欺凌

2017-12-28 07:28 来源：中国青年报
字号减小 字号增大

　　日前，教育部等11部门共同印发《加强中小学生欺凌综合治理方案》（以下简称“治理方案”）。教育部今天召开新闻发布会对治理方案进行了介绍，首次对学生欺凌进行界定，并指出学生欺凌事件的处置以学校为主。

　　治理方案指出，中小学生欺凌是发生在校园（包括中小学校和中等职业学校）内外、学生之间，一方（个体或群体）单次或多次蓄意或恶意通过肢体、语言及网络等手段实施欺负、侮辱，造成另一方（个体或群体）身体伤害、财产损失或精神损害等的事件。要求各地各校在实际工作中，严格区分学生欺凌与学生间打闹嬉戏的界定，正确合理处理。

　　中国教育学会中小学安全教育与管理专业委员会理事长李雯说，这样的界定对于在实践中判定什么是学生欺凌提供了明确的判定标准，澄清了大家对于学生欺凌的认识。另外，在界定学生欺凌构成要素时，明确提出单次或者多次以各种方式蓄意伤害他人造成一定损害的事件都是学生欺凌，这一点特别有意义。因为不管是反复发生还是偶然发生或者单次发生的欺凌事件，其性质都是欺凌，“这样也有助于我们在实践中提早干预学生欺凌事件，避免事态发展和恶化。”李雯说。

　　治理方案提出，针对不同情形的欺凌事件，有关部门要结合职能共同做好教育惩戒工作。情节轻微的一般欺凌事件，由学校对实施欺凌学生开展批评、教育；情节比较恶劣、对被欺凌学生身体和心理造成明显伤害的严重欺凌事件，学校在对实施欺凌学生开展批评、教育的同时，可请公安机关参与警示教育或对实施欺凌学生予以训诫；屡教不改或者情节恶劣的严重欺凌事件，必要时可将实施欺凌学生转送专门（工读）学校进行教育；涉及违反治安管理或者涉嫌犯罪的学生欺凌事件，处置以公安机关、人民法院、人民检察院为主。

编辑： 唐巧燕
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
海口现共享男友，营销创意需包容对待_南方…
广东今年新增7条高速 通车里程连续4年全国…
身份证“网证”彰显人本情怀_南方原创_南…
汕湛高速让茂名湛江这两座城市“亲上加亲…
2000亿级产业“加盟”广州知识城 广州开启…
湛江一批重大项目28日集中竣工开工_湛江新…
4条地铁新线真的来了 明天起这样叹广州_今…
失意十年，陈凯歌有望凭《妖猫传》扳回一…
马兴瑞到韶关调研：大力实施乡村振兴战略 …
省委省政府发文：做好元旦春节期间有关工…
推荐

2018年起，这些新规将影响你我生活！

四条地铁新线开通！不仅是地铁，广州“海陆空”交通都要逆天！

这批畅销感冒药出事！全国停止销售并召回！快看看你家有没有

冬天静电“噼里啪啦”的，危害大易伤身，这些防电方法你一定要懂！

转账百万！“90后”人大教授遭诈骗？过程笑岔气，结果暖心！

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235