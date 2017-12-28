232名临床医学专业毕业生“落户”乡村

当然，像杨东翰这样的年轻人，也正是现在基层医院急需的。杨东翰的经历证明了一切。他所在医院的每个医生工作强度都很大，“基层大部分一线临床医生，国庆中秋一天都没有休息”。很多临近退休甚至已经做了爷爷的基层医生，还承担着长期值夜班的任务。

今年暑假，江苏医药职业学院毕业生杨东翰到盐城东台市三仓人民医院当了一名轮转医生。杨东翰从小的愿望就是成为一名救死扶伤的医生。不过，他和很多年轻人的选择不一样，他选择来到位于苏北的基层乡村医院。

当然，像杨东翰这样的年轻人，也正是现在基层医院急需的。杨东翰的经历证明了一切。他所在医院的每个医生工作强度都很大，“基层大部分一线临床医生，国庆中秋一天都没有休息”。很多临近退休甚至已经做了爷爷的基层医生，还承担着长期值夜班的任务。

从2014年开始，江苏医药职业学院招收临床医学专业学生，这些学生毕业之后，将到基层医院工作，就是为了破解农村基层卫生医疗改革中长期存在的“年轻人下不去”的问题。

杨东翰是该校2014年招收的第一批全日制3年制临床医学专业学生。3年过去，第一届260名毕业生今年暑假已经毕业，他们的去向成为公众关注的焦点。

近期，江苏医药职业学院交出一份答卷，2014级临床医学专业共有260名毕业生，其中到基层卫生院和社区服务中心就业的有232人，剩下20多人选择了升学或出国。

“这是改变乡村医院人才短缺迈出的一大步。”盐城大丰三院院长熊建成至今还是有些兴奋，“现在制度上发生变化了，大专生也可以入编制。”

在这之前，熊建成看到的是苏北大部分乡村医院都出现了青黄不接的状况，老的一批医生退下去了，新的医生却招不进来。

“放射科、超声科是医生短缺‘重灾区’，临床主要是全科、外科与儿科缺编较严重，医生短缺已造成部分科室运转困难，部分项目无法展开。”熊建成分析说，老医生留不住，人才流失；年轻医生招不进来，人员出现断层。

熊建成认为人才流失的一个原因是医院财务核算制度。“吃大锅饭，绩效工资有限制，手术不让做，大家积极性下降，医务水平也下降，慢慢就造成了人才流失。”

年轻人不愿留在基层医院有制度原因。熊建成说，早先盐城市有编制限制，要求本科及以上学历的学生才可获得医院编制。为此，大批医学专业大专生被挡在门外。另一方面年轻人都向往大城市，极少有人愿意留在乡镇当一名基层医生，导致乡镇医生越来越难招，以至于出现人才断层。

让熊建成担忧的是，他所在的医院在市区这样的情况已算是好的了，“那些村卫生室现状可能更糟糕。”村卫生室规模较小，通常只有两到三人运营，但一些卫生室往往只有一个人，并且人员老化，很难找到合适的青年医生“接班”。