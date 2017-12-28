博士毕业必发“C刊”论文遭质疑

“现在不仅是拼爹拼妈，还要拼导师、拼学校。发两篇C刊论文(的要求)都快把博士生和导师逼疯了。”前段时间，华中师范大学教授范军在公开场合建议，取消博士生毕业必须发表两篇C刊论文的硬性要求。 这番话惹得争议四起。有人觉得说到心坎

“现在不仅是拼爹拼妈，还要拼导师、拼学校。发两篇C刊论文(的要求)都快把博士生和导师逼疯了。”前段时间，华中师范大学教授范军在公开场合建议，取消博士生毕业必须发表两篇C刊论文的硬性要求。

这番话惹得争议四起。有人觉得说到心坎上，也有人直言，如果发不出论文，还读什么博士？

实际上，对很多文科博士来说，C刊确实成了毕业的一道槛。一个重要原因，是它容量实在有限。华中师范大学教授、博士生导师邹建军直言，这种规定，是让千军万马过独木桥。

C刊，僧多粥少

“C刊”是学术圈内约定俗成的说法，它的全称为南京大学核心期刊(CSSCI)。每年，南京大学中国社会科学研究评价中心都会公布期刊目录，在目录内的，就是C刊。

在很多大学，博士生特别是文科博士生拿到学位的前提条件，是发表至少两篇C刊论文。

“所谓的C刊总共只有750种左右，加上所谓的扩展版与集刊，也不过1000种。”邹建军告诉科技日报记者，如果每种刊物都是双月刊，每期刊发25篇文章，一年下来也只能发表15万篇论文。除了博士研究生，各高校对于副高以上职称也都有论文发表要求。“如果要求所有博士研究生都要发表所谓的C刊，那么就算是在现有数量上增加5倍C刊，也不够。”

发不出来，怎么办？

理工科学生还能在国外发表论文，找条“阳关道”，但对很多人文专业学生来说，要在国外找到合适投稿的期刊几乎不可能。“很多时候只能靠导师。”中部某高校一名博士生说，很多C刊压根不接受博士生单独署名的论文，因为教授们的论文都发不过来。所以，跟着导师发，或靠导师和期刊主编的人情关系在C刊中蹭一个位置发，是通行做法。

供需严重不平衡，使得发文章要版面费成了一种潜规则。邹建军就不止一次听说，有的C刊，收4万多元才能安排一篇，且一年后才能发出来。“期刊是国家出资，博士生也没有项目经费，本身就不该交版面费。”邹建军说，“大量博士生发C刊需要经费，是学校的不良政策逼出来的。”

邹建军强调，要求博士研究生发表C刊论文，这种规定没有根据，不符合实际，从多年实践来看，也没有成效。