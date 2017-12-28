“艺考热”持续的背后：是否能做高考的“捷径”？

一年一度的艺考正在各地陆续举行，中新网记者梳理发现，今年的艺考报名人数再度增加，“艺考热”仍在持续。艺考为何火热不减？是否能被看做是高考的“捷径”？是否还有各种问题存在？记者对此展开调查。

一年一度的艺考正在各地陆续举行，中新网记者梳理发现，今年的艺考报名人数再度增加，“艺考热”仍在持续。艺考为何火热不减？是否能被看做是高考的“捷径”？是否还有各种问题存在？记者对此展开调查。

艺考热难降

“编导题也太基础了，也可能越基础越容易让人忽视吧。”来自湖州的小杨刚参加过2018年浙江省编导艺考，她表示，不紧张是假的，但这次经历也让她收获颇多。

在浙江，像小江这样的艺考生还有很多。浙江卫视数据显示，2018年，浙江省艺术统考有超过1.1万人报名，比去年增加2000余人。对于小江来说，竞争的难度又加大了一点。

今年的艺考热仍在持续，对于很多地区的考生来讲，他们也将面临跟小江一样的处境。从数据上就可见一斑。记者梳理了各省公布的艺考报名人数发现，2018年陕西省艺术统考总人数超过1.7万人(据陕西省考试管理中心公布数据)，其中，美术生较去年增加1000多人。而江苏省的美术统考有3.2万余名考生参加，比去年增加约1000人(据江苏省教育考试院公布数据)。不过，也有地区艺考人数有小幅下降，甘肃省艺术类专业统考共有2万多人报名，比去年减少1222人(据甘肃省教育考试院公布数据)。

“近年来，人们对文化生活和审美的要求越来越高，社会对艺术人才的需求也越来越大。”中国美术学院招生办主任李都金曾表示，艺考火热背后跟社会与市场需求密不可分。

长期以来一直有一种观点，艺考被认为是走捷径的“代名词”——文化课成绩不好，只能通过艺考来完成大学梦。不过近年来，学生们参加艺考的原因则更加多元。有很多考生是奔着兴趣而来。来自云南的阿雯就热爱画画，目前她正在准备艺考，虽然每天很累，但她表示，“自己选择的路不需要抱怨”，在备考期间，她坚持写艺考日记来鼓励自己，她说，“为了画画什么都值得”。

不过，“明星效应”、“一举成名”等因素也有着潜移默化的影响。近年来，影视行业发展迅速，影视明星不断涌现，因为某个明星或抱着成名目的而走上艺考路的考生也越来越常见。