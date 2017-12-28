南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 粤信用 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

“艺考热”持续的背后：是否能做高考的“捷径”？

2017-12-28 08:54 来源：中新网 袁秀月
字号减小 字号增大

　　一年一度的艺考正在各地陆续举行，中新网记者梳理发现，今年的艺考报名人数再度增加，“艺考热”仍在持续。艺考为何火热不减？是否能被看做是高考的“捷径”？是否还有各种问题存在？记者对此展开调查。

　　艺考热难降

　　“编导题也太基础了，也可能越基础越容易让人忽视吧。”来自湖州的小杨刚参加过2018年浙江省编导艺考，她表示，不紧张是假的，但这次经历也让她收获颇多。

　　在浙江，像小江这样的艺考生还有很多。浙江卫视数据显示，2018年，浙江省艺术统考有超过1.1万人报名，比去年增加2000余人。对于小江来说，竞争的难度又加大了一点。

　　今年的艺考热仍在持续，对于很多地区的考生来讲，他们也将面临跟小江一样的处境。从数据上就可见一斑。记者梳理了各省公布的艺考报名人数发现，2018年陕西省艺术统考总人数超过1.7万人(据陕西省考试管理中心公布数据)，其中，美术生较去年增加1000多人。而江苏省的美术统考有3.2万余名考生参加，比去年增加约1000人(据江苏省教育考试院公布数据)。不过，也有地区艺考人数有小幅下降，甘肃省艺术类专业统考共有2万多人报名，比去年减少1222人(据甘肃省教育考试院公布数据)。

　　“近年来，人们对文化生活和审美的要求越来越高，社会对艺术人才的需求也越来越大。”中国美术学院招生办主任李都金曾表示，艺考火热背后跟社会与市场需求密不可分。

　　长期以来一直有一种观点，艺考被认为是走捷径的“代名词”——文化课成绩不好，只能通过艺考来完成大学梦。不过近年来，学生们参加艺考的原因则更加多元。有很多考生是奔着兴趣而来。来自云南的阿雯就热爱画画，目前她正在准备艺考，虽然每天很累，但她表示，“自己选择的路不需要抱怨”，在备考期间，她坚持写艺考日记来鼓励自己，她说，“为了画画什么都值得”。

　　不过，“明星效应”、“一举成名”等因素也有着潜移默化的影响。近年来，影视行业发展迅速，影视明星不断涌现，因为某个明星或抱着成名目的而走上艺考路的考生也越来越常见。

编辑： 唐巧燕
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
海口现共享男友，营销创意需包容对待_南方…
广东今年新增7条高速 通车里程连续4年全国…
身份证“网证”彰显人本情怀_南方原创_南…
汕湛高速让茂名湛江这两座城市“亲上加亲…
2000亿级产业“加盟”广州知识城 广州开启…
湛江一批重大项目28日集中竣工开工_湛江新…
4条地铁新线真的来了 明天起这样叹广州_今…
失意十年，陈凯歌有望凭《妖猫传》扳回一…
马兴瑞到韶关调研：大力实施乡村振兴战略 …
省委省政府发文：做好元旦春节期间有关工…
推荐

2018年起，这些新规将影响你我生活！

四条地铁新线开通！不仅是地铁，广州“海陆空”交通都要逆天！

这批畅销感冒药出事！全国停止销售并召回！快看看你家有没有

冬天静电“噼里啪啦”的，危害大易伤身，这些防电方法你一定要懂！

转账百万！“90后”人大教授遭诈骗？过程笑岔气，结果暖心！

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235