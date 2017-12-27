学会破解压力走好留学之路

出国学习伊始，学业压力便与学子如影随形。出国留学，学子在语言、文化等方面存在短板，国外学校的学习方式也与国内学校有着较大不同。很多学生虽然在国内很优秀，学习成绩很好，但在国外并不一定能取得同样的成绩。这些反差很容易让对自己学业成绩要求很高的中国留学生产生较大压力。

多方面压力客观存在

出国学习伊始，学业压力便与学子如影随形。出国留学，学子在语言、文化等方面存在短板，国外学校的学习方式也与国内学校有着较大不同。很多学生虽然在国内很优秀，学习成绩很好，但在国外并不一定能取得同样的成绩。这些反差很容易让对自己学业成绩要求很高的中国留学生产生较大压力。

个人经济承受压力和未来就业压力也是让留学生倍感焦虑的原因。在澳大利亚读硕士的刘超（化名）说：“我留学的两年里各种开销加起来至少有70万元，这些都是父母的辛苦钱，而我毕业之后，不知道多久才能把这些钱赚回来。”有这种焦虑的，刘超并非个例，受访的多名留学生均对未来就业存在焦虑。其中，为了提升自我价值，进而得到更好的就业机会的硕士群体，其所承受的就业压力最大。

年龄也会成为压力的另一个来源。目前在美国一所知名高校攻读计算机博士学位的陈飞（化名）就此谈道：“在美国读博士的压力非常大，每天被数据和论文缠身，经常会怀疑自己做出的出国读博士的选择是否正确。加上年龄也不小了，成家立业的问题也常常困扰着我，在遇到学术瓶颈时，这种焦虑更甚。”

在国外学习，自己支配的时间较多，生活也大多独立。这让一些自控能力较差的学生很难把握好学习和生活的节奏，进而更加焦灼。

从高中起就在美国读书，至今已经在国外留学8年的郑凡（化名）说：“来国外这么多年，压力大的时候太多了。但是，我逐渐意识到，使自己强大起来是最好的解决办法。”她笑了笑，说：“就这样，我练就了现在很强的抗压能力。”

心理压力在留学群体中非常普遍。虽然少有留学生提到自己或者周围人存在严重的心理疾病，但是长期积累焦虑情绪，若不加以有效化解，就有可能转变为心理疾病。