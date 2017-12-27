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简历造假屡见不鲜 催生职场侦探对求职者摸底

2017-12-27 10:28 来源：工人日报
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    利用伪造的身份证明、学历证书、离职证明，谎称自己是清华大学(分数线,专业设置)硕士研究生，任职过知名大企业，一任姓男子被猎头公司推荐，入职杭州萧山某知名企业高管，税后月薪高达7万元。但因发现“任总”业务能力与其身份履历不符，该企业委托猎头公司进行背景调查，“任总”终于露馅。最近，杭州萧山法院审理了这起案件。被告人任某在法庭上承认，他只有小学文化。

    求职者使尽浑身解数对简历进行包装甚至造假的现象屡见不鲜，许多企业不得不委托第三方调查机构，用类似“侦探”的方式摸清求职者的底细，也滋生了背景调查行业的兴起。职场调查，边界何在？

    有人“花式”造假，有人严密调查

    不同行业、不同工种、不同情况都会涉及简历造假，造假的方式也是花样百出。

    专做员工雇前背景调查的服务机构凯莱德做过一个调查，结果发现，简历造假比例逐年攀升。其中，教育信息造假和就业信息造假是重灾区：就业信息造假占到了73%，教育信息造假占21%。

    在曾被凯莱德发现的造假简历当中，一些求职者的造假手段之高已经达到了真假难辨的程度。比如，有人会用修图软件做出电子公章；有人查到某名校有人跟自己重名，就在简历中冒名顶替；有人为了圆谎，简历中留的原单位联系人电话是自己“哥们儿”的……

    “一般来说，跳槽频繁、自视甚高，想通过自我包装来获得高薪的人，容易简历造假。工作时间、学历、职位、离职原因，是几大类最容易造假的项目。”李静（化名）是美国某商业调查公司中国区员工，她告诉记者，自己在工作中经常遇到的造假情况主要有：工作时间和实际不一致，如把不光彩经历掩盖；工作业绩造假，如把不是自己的业绩说成自己业绩；职位造假。

    “背景调查就是找第三方来验证你的简历的真实性。”李静介绍，专业的第三方公司会有一套调查流程，通过正规渠道，对求职者有无犯罪记录、个人档案、学历和工作经历等进行背景调查。

    “以我当初入职被进行背景调查为例，我被要求提供了社保信息、银行卡号、学历学位证书以及颁发单位的联系电话、每个工作过的公司及可以证明的联系人等等。”李静介绍，“我的档案放在人才中心，他们就要求我提供人才中心的电话和我的存档编号，并打电话核实。如果提供的联系人联系不上，还要求我更换联系方式，前前后后进行了一个半月，做得非常清楚仔细。”

编辑： 唐巧燕
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