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南方网> 教育>国内教育新闻

研究显示限制儿童使用电子设备时间非明智之举

2017-12-26 15:41 来源：科技日报
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　　让孩子少看屏幕，真是家长多虑了？

　　日前，有媒体报道，由牛津互联网学院和卡迪夫大学联合展开的一项研究结果显示，父母一味的将孩子每天使用数字设备的时长限制在1—2小时，并非明智之举，这种单纯限制时间的做法并不一定有益于儿童的健康发展；相反，孩子可能会因每天拥有更长的设备使用时间而变得更好。

　　看完这则消息，有家长长出了一口气，以后终于不用再为这事儿跟孩子斗智斗勇了。但转念又想，之前很多专家都说要把孩子每天看电子屏幕的时间控制在半个小时之内，现在又这么说，究竟该听谁的？

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编辑： 唐巧燕
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