近七成受访者确认身边存在幼儿过生日攀比现象

如今，一些幼儿园出现了孩子过生日攀比的现象，第一个过生日的孩子请全班小朋友骑马，第二个小朋友的生日会就包场了话剧……攀比竞赛不断升级，有家长抱怨，小孩子过生日花销太大。

69.2%受访者确认身边存在幼儿过生日攀比现象

73.1%受访者认为家长应让孩子从小树立正确的价值观

如今，一些幼儿园出现了孩子过生日攀比的现象，第一个过生日的孩子请全班小朋友骑马，第二个小朋友的生日会就包场了话剧……攀比竞赛不断升级，有家长抱怨，小孩子过生日花销太大。

日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2001名受访者进行的一项调查显示，69.2%的受访者确认身边存在幼儿过生日攀比现象。面对攀比，73.1%受访者认为家长应让孩子从小树立正确的价值观。