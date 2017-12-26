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留学申请审核趋严 专家建议规划先行

2017-12-26 15:41 来源：人民日报海外版
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　　启德教育日前在京发布《留学市场2017年盘点与2018年趋势预测报告》。报告显示，随着国际学生人数的持续增长，留学生的申请竞争也愈发激烈。

　　美国知名院校越来越看重申请人的软实力和合理的背景规划。在美国高中、本科以及研究生众多专业的申请中，申请人在录取前被面试的几率也越来越高。学校除了通过面试考察申请人的求学动机、学术兴趣、职业规划、沟通能力等，部分研究生专业还增加了技术面试，以此判断申请人在专业背景和学术领域中的知识与能力。

　　在申请材料方面，加拿大大部分名校2017年要求学生提供高考成绩，其中包括英属哥伦比亚大学、麦克马斯特大学等。2017年麦克马斯特大学工程专业、滑铁卢大学工程和会计专业除要求申请者提交基本材料之外，还要完成视频面试，在有限时间内录制视频并回答招生官给出的随机问题。值得注意的是，加拿大部分名校在2017年秋季入学的申请截止时间已提前，包括多伦多大学、英属哥伦比亚大学等。

　　赴澳大利亚留学的申请者中，中学生人数日渐增长，使得澳大利亚中学的学位，尤其是优质中学的学位竞争激烈。以往，澳大利亚公立中学大都通过评估学生过往的成绩单来招生，现在除了需提供过往成绩单外，很多知名公立中学都增加了面试环节。

　　一些英国名校的部分专业也提高了录取要求。以曼彻斯特大学为例，大学招生官声明：所有专业在提交申请时最好提供雅思成绩，否则材料极有可能不被受理。

　　根据2017年的情况，专家预测，2018年的留学申请审核只会更严，不会放松。就此，启德教育留学事业部副总经理张磊建议，申请各国名校，不论是抢学位还是赶时间，提前规划、尽早申请势在必行。

　　报告还显示，科技与留学服务的深度融合，将在未来促进留学咨询体验的变革。基于互联网思维，综合运用大数据分析，学生可通过填写教育背景和留学意向等个人信息，经过系统多维查询，智能匹配成功案例，实现精准选校。

编辑： 唐巧燕
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