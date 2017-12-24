2018年硕士研究生考试开考 报名人数达238万

2018年全国硕士研究生招生考试将于23日正式开考，持续至25日。来自教育部的统计数据显示，今年报考人数238万，比去年增长37万。

2018年全国硕士研究生招生考试将于23日正式开考，持续至25日。来自教育部的统计数据显示，今年报考人数238万，比去年增长37万。

报考人数达238万：四川报名人数增幅超45%

根据此前公布的考试安排，今天上午进行的考试为思想政治理论、管理类联考综合能力，下午为外语，明天则将进行两场业务课的考试。

每一科考试时间一般为3小时，建筑设计等特殊科目的考试时间最长也不会超过6小时。

近年来，全国硕士研究生招生考试的报名人数持续增长，根据教育部公布的数据，今年报考人数238万人，相较于去年增长了37万人。这其中，应届考生131万人，比去年增加18万人，往届考生107万人，比去年增加19万人。

记者梳理多省份考研报名人数发现，湖北、辽宁、湖南、河北等地的考研人数均创下历史新高。以河北省为例，今年全省共有120580人报名，比去年增加17525人，增幅达17%，报名人数和增幅均创历史新高。

此外，内蒙古、广西、云南等地的报名增幅均超过20%，四川的增幅更是达到了45.87%。面对今年激增的报名人数，四川省已增加了6个高校考点和15个附属考点。