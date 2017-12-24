南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 粤信用 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

2018年硕士研究生考试开考 报名人数达238万

2017-12-24 06:50 来源：中新网
字号减小 字号增大

　　2018年全国硕士研究生招生考试将于23日正式开考，持续至25日。来自教育部的统计数据显示，今年报考人数238万，比去年增长37万。

　　报考人数达238万：四川报名人数增幅超45%

　　根据此前公布的考试安排，今天上午进行的考试为思想政治理论、管理类联考综合能力，下午为外语，明天则将进行两场业务课的考试。

　　每一科考试时间一般为3小时，建筑设计等特殊科目的考试时间最长也不会超过6小时。

　　近年来，全国硕士研究生招生考试的报名人数持续增长，根据教育部公布的数据，今年报考人数238万人，相较于去年增长了37万人。这其中，应届考生131万人，比去年增加18万人，往届考生107万人，比去年增加19万人。

　　记者梳理多省份考研报名人数发现，湖北、辽宁、湖南、河北等地的考研人数均创下历史新高。以河北省为例，今年全省共有120580人报名，比去年增加17525人，增幅达17%，报名人数和增幅均创历史新高。

　　此外，内蒙古、广西、云南等地的报名增幅均超过20%，四川的增幅更是达到了45.87%。面对今年激增的报名人数，四川省已增加了6个高校考点和15个附属考点。

编辑： 唐巧燕
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
2018款海马S5内饰实拍_新闻头条_南方网
深圳地铁11号线列车发生碾压事件，一人身…
让隔壁老王都拍手叫好 全新启辰T70的妙趣…
2018年，养老金将有重大变化！赶快看看你…
莞惠城轨下周全线通车，28日可能运营新列…
王东峰辞去天津市市长职务 已任河北省委书…
白发可变黑，你的发际线也能保住！这份中…
广州黄埔马拉松赛周日举行，这些公交线路…
广东启动建设首批省实验室 李希马兴瑞为实…
广东组建500亿产业发展基金 首批合作项目…
推荐

冬天养生:保温杯泡枸杞不是人人都能喝

朋友圈最暖心的偷拍！看完整个人都被治愈了……

电话听闻女儿被“绑架”，六旬阿姨霸气回应：“撕票吧”！

中国导游为救游客被泰国大象踩死！他是家中独子，目击者说…

出门吃饭"开水烫碗"能杀菌？错了！这才是正确消毒方法

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235