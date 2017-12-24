近八成家长每天陪孩子写作业 年级越高陪写时间越长

今年以来，不管是“我做错了什么，要陪孩子做作业”的文章走红，还是“上海爸爸陪娃写作业气到崩溃”等新闻引发吐槽，“写作业”以及“陪孩子写作业”已成为备受瞩目的教育问题。最新发布的《中国中小学写作业压力报告》(以下简称“报告”)显示，在中国，91.2%的家长有过陪孩子写作业的经历，其中每天陪写的家长高达78%。

今年以来，不管是“我做错了什么，要陪孩子做作业”的文章走红，还是“上海爸爸陪娃写作业气到崩溃”等新闻引发吐槽，“写作业”以及“陪孩子写作业”已成为备受瞩目的教育问题。最新发布的《中国中小学写作业压力报告》(以下简称“报告”)显示，在中国，91.2%的家长有过陪孩子写作业的经历，其中每天陪写的家长高达78%。

这份报告由中小学人工智能教育平台“阿凡题”发布，该平台称，报告样本来源于平台线上近亿注册用户和线下近百家实体店用户的调研数据。

根据报告，过去3年时间，我国中小学生日均写作业时长由3.03小时降低为2.82小时。但即便如此，今年的最新数据仍是全球水平的近3倍。比如，同为亚洲国家，我国中小学生写作业时长是日本的3.7倍，韩国的4.8倍，而与其他欧美国家相比，差距也比较明显。

值得一提的是，尽管拥有的教育资源不尽相同，但在写作业问题上，我国一二线城市和三四线城市的孩子可谓“同病相怜”。这其中，湖北黄冈和上海的学生日均写作业时间最长，超过3个小时，排名全国第一。

报告还显示，陪写作业也已成为亲子关系的一大杀手。有75.79%的家庭曾因“写作业”发生过亲子矛盾：“事儿多、一写作业就要干这干那”“磨磨蹭蹭，半天写不出来几道题”“太笨了怎么也教不会”不少受调查的家长提到，陪写作业成为幸福感下降的原因之一。此外，学生年级越高，家长陪写作业的时间越长，有7%的高中生家长每天陪写作业超过4小时。

被作业束缚的还有老师。根据报告，65.39%的中国老师喜欢在讲台上教学，然而每天有40.37%的时间要花在批改作业上。报告预测，“互联网+教育”或可成为破局之道，如正在研发中的以人工智能技术为基础的批改作业机器人，有望将教师从重复批改作业的境况中解放出来。