人贩拐双胞胎被抓 家长注意：这6个地方一定看好孩子

12月19日，大河网记者从郑州市公安局火车站分局获悉，17日16时许，6岁双胞胎女童在郑州火车站西广场被两男一女仨嫌犯拐骗，经过警方7小时全城搜捕，最终在解放路一宾馆内将嫌犯抓获。

12月19日，大河网记者从郑州市公安局火车站分局获悉，17日16时许，6岁双胞胎女童在郑州火车站西广场被两男一女仨嫌犯拐骗，经过警方7小时全城搜捕，最终在解放路一宾馆内将嫌犯抓获。

2017年12月17日16时许，郑州公安局火车站分局指挥中心接群众紧急报警称，他的两个6岁双胞胎女儿在火车站西广场丢失。接警情后，指挥中心指令西广场警务室民警对丢失儿童进行查找。

经过对火车站西广场全方位的排查，并未发现丢失儿童。分局指挥中心经过调取监控进行初步研判后，判断该两名丢失儿童可能被人拐走。

火车站分局局长栗英下达命令：无论是否形成案件，必须全警出动，全力以赴，分局立即启动重大案件处置机制，由案侦大队抽调警力成立专案组，负责案件侦破工作。

专案民警通过对辖区监控录像进行调取研判，发现两名丢失儿童被两男一女三名嫌疑人从火车站西广场带走，随后转至二马路桥头并沿二马路向北离去。

侦办民警将嫌疑人监控截图传送给全体参战人员，并动员沿途商户认真辨认，专案民警兵分两路，一组警力负责对邻近辖区的大学路、解放路、嵩山路辖区的沿街监控进行调取和分析研判;一组警力对二马路向北方向的沿街商户门店和宾馆旅社进行走访排查，查找嫌疑人踪迹。

“我的孩子呀，你在哪儿……”孩子父母撕心裂肺哭喊声揪着全体参战干警的心。晚一分找到，就多一分险情，已连续排查200家商户和30余家宾馆的民警们不敢有丝毫懈怠，指挥中心则在海量信息中反复甄别比对……

零时，民警在排查中发现了嫌疑人入住解放路辖区某宾馆的线索。栗英局长要求所有民警迅速聚集，对宾馆进行秘密摸排。最终在211房间将带着两名双胞胎儿童的三名嫌疑人抓获，双胞胎儿童被安全的送至父母身边。

据办案民警张志涛介绍，三名嫌犯以零食及婴儿车为诱饵将两个孩子骗走，在被抓获后承认想带回家抚养。

女孩家属在火车站附近做小生意，据其介绍，当时以为只是陌生人逗孩子，没有放在心上，随后发现孩子已经丢失。

经询问，犯罪嫌疑人付某华(男，53岁，河北宣化人)、宗某海(男，27岁，河北宣化人)、刘某燕(女，25岁，河北宣化人)对拐骗两名儿童准备回家抚养的犯罪事实供认不诲。目前，三名犯罪嫌疑人因涉嫌拐骗儿童被刑事拘留。