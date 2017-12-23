本科以上普遍期望万元以上月薪算高吗？

在北京发布的一份调研报告显示，目前本科以上学历的职场人士普遍期望万元以上月薪酬，还有近半的求职人平均薪酬期望达到15000元/月。

近日，在北京发布的一份调研报告显示，目前本科以上学历的职场人士普遍期望万元以上月薪酬，还有近半的求职人平均薪酬期望达到15000元/月。

该报告由58英才研究院以国内权威专业的雇主品牌评价模型CBCD2.0为框架调研而成。在本次调研的样本量中，本科学历占比53.18%，硕士研究生及以上学历占比20.06%，其他占6%。

社会人才普遍期望万元以上薪酬

薪酬对于人才选择企业或者职业来说，有着至关重要的决定作用。报告称，此次调研的职场人士求职，25.37%的人期望薪酬为10001-20000元/月，22.50%的人期望薪酬为20001-30000元/月，有47.87%的人平均薪酬期望达到15000元/月。

接受调研的职场人士求职期望薪酬比北京的月平均薪资仍高出一部分空间。2016年北京市城镇非私营单位就业人员年平均工资为119928元，据此算为月均9994元。

调研显示，随着工作年限的增加，职场人的求职活跃度相对变缓，更看重稳定、安全的雇主环境。初入职场的年轻人更看重雇主外部因素如工作环境、领导魅力等外部因素对自身工作的影响。

工作经验七年以下的工作人群更关注工作与生活平衡，工作七年以上的工作人群更关注绩效管理，其次是制度流程、企业文化。在求职阶段，吸引力因素排名前三位是优厚的福利待遇、明确晋升通道、工作与生活平衡。

新一线城市崛起，吸引求职者

报告数据显示，求职热门城市排名中，前十位的城市依次是北京、上海、成都、深圳、广州、杭州、武汉、南京、长沙、西安。其中成都超过了深圳、广州等一线城市，成为了排名第三的求职热门城市。

同时，杭州、武汉、南京、长沙、西安等新一线城市也脱颖而出，成为了人们偏好的求职城市。根据国家最新政策，未来杭州将成为人工智能、电子商务等多领域发展城市，武汉、南京、西安将成为国家商贸物流枢纽，积极打造高效物流，迎来国际物流新机遇。长沙则将继续推进国家智能制造中心建设，推动互联网创新与产业融合，成为互联网人才的聚集地。

58集团相关负责人认为，在一线城市人才落户政策收紧和居住成本升高的形势下，多个新一线城市推出人才落户，住房补贴，生活补贴等人才吸引政策，并以多种手段营造高层次创业氛围，新一线城市保留本地人才的同时，也成功吸引其他城市人才流入。

互联网、金融行业是求职热门行业

报告还显示，在本科以上学历职场人士求职热门行业中，前五位依次是互联网行业、金融行业、IT与通信行业、房地产与建筑行业、服务业，总体占比49.28%。

求职热门职业排名前五位依次是销售类、技术/软硬件开发、生产/制造、教育/培训、物流/仓储，总体占比59.11%。

不难发现，互联网行业依然是求职者青睐的大热门，而薪资较高、发展较快、流动性较强、工作机会较多、准入门槛较低的行业和职业也最为受到求职者的欢迎。其中，人工智能、大数据等相关行业的兴起，也进一步带动新兴互联网职业的发展。