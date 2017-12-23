留学后服务市场初现规模 规范性仍需加强

随着留学群体的不断扩大，留学后服务市场逐渐活跃起来，传统的留学中介开始延长服务链，不少专门做留学后服务的机构也开始出现。

留学后服务：市场规模初现

随着留学群体的不断扩大，留学后服务市场逐渐活跃起来，传统的留学中介开始延长服务链，不少专门做留学后服务的机构也开始出现。

留学后服务的对象是已经身在海外的学子，为他们提供生活、学习等方面的服务。

留学中介、新媒体平台一起加入

学子刚到海外，人生地不熟，在租房、学业、心理健康、法律援助等方面都需要帮助。一些传统的留学中介机构看到了市场需求，开始延长服务链，如芥末留学就提供海外学习、生活帮助，新东方的前途出国也有针对海外学子的选课指导，还能提供帮助购买保险等服务。

另外，诸如微博、微信公众号等新媒体平台也加入了留学后服务的队伍。他们利用平台社交性强、用户信赖度高的优势，为留学生提供更多信息和服务内容。

北美留学生日报是学子订阅较多的公众号之一，其创始人林国宇表示，公众号创立之初只是为了向国内展示学子的真实生活，而现在，他们更侧重于对学子进行服务。林国宇说：“公众号每天推送的内容都很切合海外学子的口味，是他们真正关心的事情。很多学子遇到问题会主动向平台求助，我们也可以提供专业的法律援助。”谈到优势，林国宇说：“我们的优势在于平台更受学生信任，用户基数大，覆盖率也很高。现在留学后服务市场在逐步形成和正规化，以前不管是需求量还是正规程度远没有现在这么高，我们正好赶上这一趋势。”