女教师扎堆生二孩 学校发愁"产假式"缺员

一直以来，女教师在中小学以及幼儿园教师队伍中占据半壁江山。近日，记者走访发现，由于二孩政策全面放开，海南许多女教师扎堆生二孩，部分中小学面临师资不足问题，让许多学校和家长感到苦恼。

海南一些中小学面临女教师休假后师资不足问题

“产假式”缺员 学校怎么办？

购买服务有隐忧，学校期待有一定的用人自主权

一直以来，女教师在中小学以及幼儿园教师队伍中占据半壁江山。近日，记者走访发现，由于二孩政策全面放开，海南许多女教师扎堆生二孩，部分中小学面临师资不足问题，让许多学校和家长感到苦恼。

“今年，我们学校已有30多个老师怀孕了，绝大多数都是要生二孩。请产假的女老师太多了，给学校管理和教学造成很大困扰。”儋州第二中学校长高澄清无奈地说。

据了解，儋州第二中学全校有300多名教师，其中女教师占70%以上。二孩政策全面放开后，许多女教师扎堆怀孕，还有一些是30多岁的高龄产妇，除了请产假外，还要休“保胎”假。“学校只能通过请代课教师的方式来应对这个问题。”高澄清说。

近两年，屯昌县女教师每年休产假的人数也一直持续在90人左右。屯昌县教育局副局长朱汉华表示，“为了应对这个问题，我们首先会通过全县教师调配来保障各校的师资力量，实在周转不开时会通过中介机构购买服务，请代课老师来补缺。”

今年秋季开学后，屯昌县向阳小学就有9名女教师休产假。通过调配县域其他学校教师补缺后，向阳小学的教师数量仍然不足，最后只能又请了两名代课教师。

经学生家长反映、记者走访后发现，海口实验中学、省机关幼儿园因女教师休产假导致教师缺员的情况也非常明显。

海南省教育厅师资管理处相关负责人表示，目前，全省范围内确实不同程度地存在“产假式”缺员的现象，这或多或少会影响到学校的正常教学。由于教师编制管控受限，新招足够数量的教师来弥补缺口不太可能。现在，很多学校主要通过购买服务请代课老师、增加在岗教师工作量等方法来解决这个问题。

记者了解到，一般情况下，学校有女教师请产假，首先会由本校本学科教师代课，或者在区域范围内调配其他学校教师进行替换，实在没有办法才会请代课老师。

聘请代课教师虽然可以暂时缓解教师紧缺的问题，但这种做法也让一些学校和家长感到担忧。

“我家孩子在读小学四年级，不到一个学期数学老师就换了两个。每换一个老师，孩子都要适应一段时间。”海口市民张女士对孩子频繁换老师感到担心。

“教师不够，学校也没有足够的编制来招聘新的教师，所以只能请代课教师，但是代课教师不受学校管制，责任心方面主要依靠自我约束。此外，代课教师的素质参差不齐，对教学质量和水平的提升会有一定的影响。”高澄清表示，如果学校有一定的用人自主权，或许能更好地解决这个问题。

海南省教育厅师资管理处相关负责人则建议通过增加教师编制等方式来长远解决这个问题。

有业内人士建议，如果确实需要通过购买服务的方式来解决“产假式”缺员问题，希望政府部门提前建立人才库，将有经验的退休教师、代课教师、优秀师范毕业生纳入其中，为各校的师资配备及常规教学管理提供支持，而不是让学校临时通过中介机构来寻找代课老师。