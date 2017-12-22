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报告称硕士招生年均增幅6%：女生渐成考研主流

2017-12-22 06:26 来源：中国新闻网
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　　20日在此间出炉的《2018年全国研究生招生数据调查报告》显示，近年来，中国硕士研究生招生规模每年基本维持6%左右的增幅。女生考取研究生的比例不断提高，从2007年的48%增至2016年的55%，女生渐成考研群体主流。

　　《报告》由中国教育在线联合微博教育发布。《报告》指出，近年来，高校毕业生人数逐年攀升，在本科毕业后，继续读研深造成为许多学生选择的路径。部属高校中超过一半的学生国内升学比例超过30%。

　　《报告》称，近年来全国硕士研究生的报考竞争度、录取难度整体呈下降趋势，到2016年达到3:1。2016年全国硕士研究生招生规模近59万人，比2007年增长63.6%。其中，工学招生比例最大，占36%；管理学次之，占比14%；第三是医学，占比12%。

　　2017年是全日制和非全日制硕士研究生并轨招生第一年，考研报名人数达到201万人。但受全日制和非全日制统一划线、非全日制学费昂贵等多重因素影响，多数高校未完成招生计划。专业冷热分化严重，工商管理、公共管理等专业招生计划超额完成，而工程类硕士招生出现较大空缺。

　　从中国教育在线研究生招生信息采集系统数据来看，2018年报名较多的专业为金融硕士、会计、行政管理、法律(非法学)、企业管理、护理学、机械制造及其自动化、工商管理、教育学、设计学。

　　调查还显示，从选择报考专业上来看，就业前景是首要考虑因素，其次是本科就读专业，第三是兴趣爱好。

　　在选择学校因素上，地理位置是考生首选因素，其次是学校知名度，第三是专业因素及录取难易程度。可见，更多考生将读研院校所在地作为毕业后就业所在地。这种现象同时体现在高校招生上，部分在西部及非一线城市“双一流”高校，招生情况往往不如经济发展较好地区的同类高校甚至普通高校。

编辑： 唐巧燕
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