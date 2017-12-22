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“红色物业”大学生成空巢老人贴身“亲人”

2017-12-22 08:53 来源：长江日报
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　　原标题：“红色物业”大学生成空巢老人贴身“亲人”

　　“红色物业”大学生上门为“结亲”居民服务 通讯员常方珉 摄

　　廖奶奶，有啥事只管找我，把我当您的孙女。”“红色物业”大学生李玉握着75岁居民廖美娥的手说。为有效打通联系服务群众“最后100米”，近日汉阳区组织“红色物业”大学生开展结对认亲活动，辖区内25名“红色物业”大学生与社区老年居民“结亲”，开展贴心服务。

　　刘莹与84岁老人任梦恒“结亲”后，几乎天天登门，打扫卫生、洗衣买菜。任梦恒腿脚不便、患有高血压，子女住得远，刘莹将自己的电话留给任梦恒及其女儿，随叫随到，解除了老人子女的后顾之忧。“小姑娘是‘小棉袄’又是‘急救员’，有这个‘孙女’，我晚年安心。”任梦恒说。

　　“红色物业”大学生边梦琪的结对对象是老年失独的七里一村社区居民王承燕。结对后，边梦琪经常上门看望王承燕，陪她聊天、娱乐，互加微信，随时保持联系，极大缓解了王承燕内心的孤独，满足其渴望陪伴的需求。“‘红色物业’给我带来一个孙女，有了她，我的生活不会孤独消沉。”王承燕说。

　　前不久，“红色物业”党员大学生操伟与二桥街知音东苑社区71岁的老党员陈贤泽结对。陈贤泽是社区党小组长，支持“红色物业”工作，关心社区治理。一次，他提出车辆乱停乱放问题严重，严重影响老年人出行，要想办法整治。操伟马上与社区和街道沟通协调，将规范停车作为重点改造项目。眼看整改出了成果，陈贤泽高兴地说：“我俩党员手牵手，心走到一起，社区治理大有希望。”

　　“结亲”大学生们纷纷表示，结对认亲活动让他们对群众的疾苦感同身受，真正树立以人民为中心的思想，建立情感纽带，工作起来更用心、更用情。

编辑： 唐巧燕
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