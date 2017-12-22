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调查显示85.1%适龄未婚受访青年被长辈催过婚

2017-12-22 08:53 来源：中国青年报
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　　新年将至，对于适龄的未婚青年来说，除了有“要过节了”的兴奋，也不无烦恼甚至焦虑，特别是那些在感情上仍没有进展的人。有多少未婚青年经常被长辈催婚？“被催婚”给他们带来了什么影响？

　　日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对1984名处于适婚年龄(男性满22周岁，女性满20周岁——编者注)的未婚青年进行的一项调查显示，85.1%的适龄未婚受访青年被长辈催过婚。69.2%的适龄未婚受访青年觉得长辈催婚给自己带来了较大压力。

　　“现在我妈经常挂在嘴边的就是‘女孩不抓紧就不吃香了，年龄再大生小孩对身体也不好’”

　　“我妈这两年越来越关注我的感情问题了，她今年还特地去了一趟中山公园的相亲角，在那里加了一个家长相亲群，群里经常发单身男孩女孩的消息，她看到觉得靠谱的男孩就跟我说。”28岁的北京女孩周然(化名)说，“现在我妈经常挂在嘴边的就是‘女孩不抓紧就不吃香了，年龄再大生小孩对身体也不好’。”

　　今年26岁的某985高校研究生黄格格，近年来总被长辈“明里暗里”催婚，“每次跟我妈通电话，她就说‘身边有没有合适的，留意着点’。过年时七大姑八大姨也都问我‘有对象没’‘用介绍不’‘打算啥时候结婚’这类问题”。

　　“30岁之前，我爸妈在结婚这事上是天天催、次次催，还频繁给我介绍对象，督促着我去相亲。”32岁的北京某教育机构技术职员刘强(化名)说，他起初还去试试，去了几次都没有谈成的，就不再去了。

　　“现在社会非常关注青年的婚恋问题，特别是女生家长，更加焦虑。”浙江省心理健康促进会成员、杭州市总工会特聘婚恋专家凌子表示，孩子上初中、高中时，家长只顾着孩子的学习，不让孩子谈朋友，而孩子一上大学，又催着让找对象。“这种模式不利于孩子长大后与异性交往，而且家长觉得要趁年轻赶紧结婚的这种观念也不对。加上现在处于适婚年龄的青年大都是独生子女，家长普遍会管很多孩子的事情”。

　　本次调查显示，85.1%的适龄未婚受访青年被长辈催过婚。具体到平时被催婚的频率，52.2%的适龄未婚受访青年表示“但凡有机会聊天就会提及”。然后是每逢重要节日和假期就会催(47.8%)；周围同龄人结婚、生子时(40.3%)；天天挂嘴边(30.3%)和偶尔提及(14.3%)。

编辑： 唐巧燕
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