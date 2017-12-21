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卓越教育全面焕新，携手李淼、魏坤琳、吴颖民诠释教育未来力

2017-12-21 15:59 来源：南方网
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20日上午，四千余人共同见证卓越教育20周年新形象发布。多元、创新、快乐、收获作为卓越教育20周年“向未来生长”新战略升级的关键词，同时也回应时代难题——如何培养具备未来竞争力的人才？站在大变革时代的风口，卓越教育完成了从“成长”到“生长”的战略迭代，对未来趋势做出了敏锐反应。而今再次以充满科幻感的提问将大众卷入新一轮未来思考。

　　现场，卓越教育集团总裁唐俊京揭晓品牌全新VI形象，诠释了卓越教育对时代的迅速应答，这也是其20周年品牌沉淀后的再次出发。著名的物理学家李淼、北京大学心理与认知科学学院教授魏坤琳、中国教育学会副会长吴颖民也莅临发布会，共同见证卓越教育开启全新篇章，并为现场观众带来一场关于未来世界、未来人才的深入探讨。

新世界：回应时代，蓄力未来

“我们的时代不断向前进化，人工智能时代的到来，我们对人才的要求、对教育模式的要求已经完全不一样了。因此，卓越教育提出了全新的品牌战略，向未来生长。”卓越教育集团总裁唐俊京讲道。在唐俊京总裁看来，多元即尊重个性发展，拓展多元视野；创新即突破传统桎梏，引导未来成长；快乐即获取前行动力，唤醒求知渴望；收获即立足自我发现，实现人的全面发展。

卓越教育集团总裁唐俊京

中山大学天文与空间科学研究院院长、物理学家李淼，则提出了一个新的概念“通才时代”，从古希腊吸取文明精髓，从爱因斯坦身上发现人才本质，即学习是触类旁通，更是一通百通。

追求极致高效的工业时代已经过去，在信息时代，在未来，将会有超过80%以上的人类会被机器人代替，从而失去工作。要想让我们的下一代成为具有未来竞争力的那20%，李淼表示，需要培养孩子成为全面发展的人，从“专才”教育向“通才”教育转变。

那么，家长该如何实践“通才教育”？

李淼表示，当今时代教育应该要做的是，为孩子建立多元而丰富的兴趣触发点，尊重孩子的兴趣，进行多元引导。“培养孩子的兴趣，一定要用接地气的方式。我觉得最简单的就是，逛书店的时候让孩子随便浏览，让孩子挑选自己的兴趣，给他自由选择的空间。”

物理学家李淼

新动力：自我驱动，快乐学习

面对日新月异的科技发展以及未来多元的人才需求，美国未来学家、《失控》的作者凯文·凯利说过：“学习能力在未来才是最核心的能力。”

面对人类的信息处理速度、信息存储能力和逻辑思维能力都不敌人工智能的情况，卓越教育集团副总裁关玮莹认为，我们需要重新定义学习力：“学习力指的是个人学习的效能，它是把我们所学的知识转化成能力的一个过程。”

关玮莹就卓越教育的新品牌思路发布了“优秀学习力”，她借自己培养女儿的例子，强调了学习力将是孩子向未来生长的核心竞争力，通过“学习动力、学习习惯、学习能力”三大因子构建“优秀学习力”模型。

优秀学习力也是一个教育共建的过程。中国教育学会副会长、广东省中小学校长联合会会长吴颖民，从多年的教育经验和当下中国社会的教育现状出发指出——

“卓越教育强调学习力，我觉得是对的。未来一定是充满挑战的新世界，只有你不断地感知新的东西，去适应、去学习、去掌握，获取新的知识和新的能力，你才能生存和发展，所以教育者、家长一定要在学生的学习能力培养上下功夫。”

中国教育学会副会长吴颖民

新人类：个性洞察，潜能释放

差异化的视野下，什么样的教育最适合未来孩子的成长？

北京大学心理与认知科学学院教授魏坤琳

“我的基本观点是科学、放松。培养孩子一些通用能力，让孩子找到自己的兴趣，他们会适应这个时代比我们适应得更好，我们去帮他们规划未来反而可能是孩子生长的阻力。”脑科学家、《最强大脑》科学判官Dr.魏——魏坤琳，从父亲的身份出发，与现场观众分享了自己对女儿的教育心得。

同时，Dr.魏认为，个性化教育还需要更加科学、智能的教育产品支持。在顺应孩子生长的前提下，借助科学技术的进步可以让孩子的智力得到更好的锻炼，让孩子获得更加有效的教育。

卓越教育一对一产品部总监、牛师帮创始人刘宇聪

在个性化教育产品支持上，卓越教育一对一经历了多年探索尝试，厚积爆发，当天发布了牛师帮在线一对一。

基于对个性化的理解和未来趋势的判断，运用大数据，关注用户的体验和反馈，卓越教育正式推出牛师帮在线一对一，以推进线下一对一变革，为未来孩子个性化教育助力。

“卓越教育牛师帮在线一对一的使命是——让更多的学生，能够享受更高效的个性化教育。”

圆桌论坛

科技与未来是两个分不开的词，而科技时代的人文传承也是当代教育面临的新命题。

卓越教育大语文创始人陈宏巨表示，儿童爱玩是一种天性，不可能让他不去玩电子游戏，不去玩手机。卓越教育把内容的研发和老师的选拔，基于学养和有趣进行有效的整合。包括引入科技、动漫教学，在这些尝试里面，孩子受益很多。“我们希望借助科技在儿童最美的年龄，让人文沉淀下来，让智慧滋养他的人生。”

对此，卓越语文创始人史秀荣认为，“在科技高速发展的时候，灵魂必须跟得上，而这个灵魂是人文精神，人文精神需要有土壤，它的土壤与中华民族积淀的5000年历史文化有切实的关系。”

新篇开启，未来可期。卓越教育历经20年发展，开拓创新，拥抱变革，提出“向未来生长”的全新品牌战略，回应新世代的要求。卓越教育20周年发布新形象，品牌焕新，标志着卓越教育再出发。以“多元、创新、快乐、收获”四把钥匙，为孩子蓄力，赋能未来人生。

编辑： 唐巧燕
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