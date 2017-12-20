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补考收钱、骚扰学生 黑龙江严惩师德师风败坏者

2017-12-20 14:36 来源：新华网
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　　淫秽微信骚扰学生、补考交钱就过、师生关系暧昧……黑龙江省纪委驻教育厅纪检组日前通报了四起高校教师师德师风违纪案件，对涉事教师进行严惩，并将持续加大力度查处此类问题。

　　通报的问题包括，牡丹江师范学院体育科学学院教师张汉飞利用微信发送淫秽性语言问题；佳木斯大学音乐学院键盘系键盘教研室教师王菲工作纪律松弛、收取学生费用和生活作风问题；黑龙江中医药大学佳木斯学院西医基础专业部生理学教师陈凤江收受学生礼金问题；哈尔滨师范大学体育科学学院教师何长波收受学生礼金和批阅试卷中失职舞弊问题。

　　记者梳理发现，仅通报的四起问题中就有两起与学生考试补考有关。

　　例如，在2016－2017学年《体育统计学》课程考试及补考期间，哈尔滨师范大学体育科学学院教师何长波收受2015级30余名学生钱款累计8000元；在批阅补考试卷过程中，制定标准答案错误，为个别学生填写考题答案，指使学生到办公室修改试卷答案，评分尺度和标准不统一。

　　2017年10月，何长波受到留党察看一年、降低一级岗位等级处分，并调离教学岗位，违纪问题所涉钱款全部上缴。

　　黑龙江省纪委驻教育厅纪检组表示，教师的言行举止、行为风范是学生最直接、最生动的“活教材”。各省属本科高校党委和纪委对发生在学生身边的腐败问题要高度重视、防微杜渐，要严厉查处教师侵害学生利益等师德师风违纪违法问题，为学生健康成长保驾护航。

编辑： 唐巧燕
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