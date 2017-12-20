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杭州小学有一门课需看天吃饭 老师天天祈祷出太阳

2017-12-20 07:59 来源：浙江在线
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最近一段时间，杭州的天气真是不给力，尤其是太阳，总是犹抱琵琶半遮面，羞答答不肯露脸。对普通人来说，顶多向变幻莫测的天气君吐吐槽，可杭城许多五年级的科学老师，却急得火烧眉毛。因为有部分课程的内容，没有太阳就没法上。

眼看本学期“余额”所剩无几，课还一直上不完，能不着急吗？

五年级有堂科学课

太阳不给面子就没法上

难道现在老师都这么挑剔，上个课还要挑晴朗的好日子？

“当然不是！”科学老师一肚子委屈，跟记者揭开真相：不是不想上，而是五年级上册科学课的第二单元，讲的是光与热的关系，其中有两节课，要求学生试着制作太阳能热水器，并进行实验。

“比起学生，我们老师更急。”一位科学老师告诉记者，“学生自制的太阳能热水器通常比较简易，所以实验时对阳光的要求很高，不然根本达不到加热效果，看不出水温变化。”

杭州求是星洲小学的科学老师支丽娜，负责五年级两个班的科学课。看了下本周的天气，她很庆幸上周五把太阳能热水器那一课上完了。

“其实，那天的条件也不理想，太阳时隐时现，只能算是多云天气，但也只好将就把课上了。”支老师说，“相关理论早就讲完，为了等晴天，孩子们自制的太阳能热水器，已经在家里闲置一个多星期了。眼巴巴等到上周四，我查了查天气预报，发现近期都不太可能有晴天，只好当机立断，把实验课上了。”

编辑： 唐巧燕
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