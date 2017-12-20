这些危险的“玩具”你家有没有？ 快别给孩子玩了！

能“整人”的“电人玩具”很好玩？你家的孩子喜欢玩“飞牌”看起来很酷？其实这些都是披着玩具外衣的危险产品。国家质检总局缺陷产品管理中心日前组织专家对市场上销售的部分口袋弹弓、金属飞镖和金属扑克牌等弹射类产品，以及部分“电人玩具”进行调查，发现这类产品容易被儿童作为玩具玩耍，存在严重安全隐患。

编辑： 唐巧燕