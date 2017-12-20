这些危险的“玩具”你家有没有？ 快别给孩子玩了！

“口香糖”内部的电路图。
弹射玩具“威力”大，能轻易地切入西瓜。
能“整人”的“电人玩具”很好玩？你家的孩子喜欢玩“飞牌”看起来很酷？其实这些都是披着玩具外衣的危险产品。国家质检总局缺陷产品管理中心日前组织专家对市场上销售的部分口袋弹弓、金属飞镖和金属扑克牌等弹射类产品，以及部分“电人玩具”进行调查，发现这类产品容易被儿童作为玩具玩耍，存在严重安全隐患。为保护儿童免受此类产品伤害，特别发布关于危险弹射类产品以及“电人玩具”的消费预警。
“口香糖”内部的电路图。
弹射玩具“威力”大，能轻易地切入西瓜。
能“整人”的“电人玩具”很好玩？你家的孩子喜欢玩“飞牌”看起来很酷？其实这些都是披着玩具外衣的危险产品。国家质检总局缺陷产品管理中心日前组织专家对市场上销售的部分口袋弹弓、金属飞镖和金属扑克牌等弹射类产品，以及部分“电人玩具”进行调查，发现这类产品容易被儿童作为玩具玩耍，存在严重安全隐患。为保护儿童免受此类产品伤害，特别发布关于危险弹射类产品以及“电人玩具”的消费预警。
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