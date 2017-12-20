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大二确定目标平时组队学习 “学霸寝室”集体保研

2017-12-20 07:59 来源：武汉晚报
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　　同一寝室的4名女生，全部保研至国内知名高校。昨天，中南财经政法大学中区1栋618寝室，成为“学霸寝室”的消息不胫而走。

　　“学霸寝室”4名成员，是中南财经政法大学新闻与文化传播学院数字媒体艺术专业1401班学生，李若云保送东南大学，熊芷玄保送中南大学， 张丽珠保送湖南大学，杨素怡保送中国地质大学（武汉）。

　　4位美女学霸有很多共性。“我们都有早做准备的习惯，目标明确。”咸宁籍女孩张丽珠说，大一专心学习，到大二大家都开始定目标。

　　来自湖南长沙的熊芷玄认为，4人同时保研得益于“最安静寝室”的学习氛围好，4人从不用手机玩游戏，“我们组队学习！”国家奖学金、国家励志奖学金、校综合一等奖学金、综合二等奖学金等成绩是对她们最好的认可。

　　不仅如此，学霸寝室晚上还有“卧谈会”。来自山东青岛的李若云和武汉的杨素怡说，“晚上熄灯后，四人躺在床上聊一聊过去和未来，4个人都有不同的想法，最后一起成功保研。”

　　不过，4位学霸并不是书呆子，大家分别参加志愿者或社团等活动，还主持参与科研项目。熊芷玄是学生会干部，经常参加并主持社会活动。张丽珠参加社会实践拍摄纪录片，在学校“影像中南”文化艺术节活动获得二等奖。

编辑： 唐巧燕
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