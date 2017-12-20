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小学生报十个兴趣班 报少了会被“边缘化”？

2017-12-20 07:59 来源：广州日报
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　　广州市少年宫2018年学期班和寒假班报名即将开始，许多家长又开始摩拳擦掌“抢位”。记者发现，如今兴趣班不仅成为孩子们的“标配”，在许多家长眼中，兴趣班还是“儿童社交”的一种方式。在为孩子报多个兴趣班，陪着孩子疲于奔命的背后，支撑家长的是“孩子喜欢”。对此，专家表示，“孩子喜欢”不应该成为家长为其疯狂报班的“指挥棒”。可以精选三门课程，留出更多时间让孩子学会计划安排自己的生活。

　　娃上十个兴趣班是“儿童社交”？

　　“之前陪孩子参加围棋比赛，跟一个妈妈聊天，被吓到了，她家孩子报了十个兴趣班，她言谈间还满是自豪。”丁丁妈告诉记者，与她聊天的奔奔（化名）妈妈表示，她的儿子正在上小学，目前上的兴趣班有街舞、篮球、天才宝贝、钢琴、围棋、英语、以及在补习培优机构上了多个科目，从周一到周五，每天晚上都排满了，周末则是每天上两三门，总共十门。“我也很苦恼，之前让他接触了，后面就减不下来了，减了他就哭，哪个班都不愿意放弃。”奔奔妈妈嘴上说着苦恼，但对于周围家长关于“不快乐”的质疑却不以为然。“他怎么会没时间玩呢？和同伴一起学东西，课间打打闹闹就是玩啊，不是非要爬墙上树才叫玩吧？你们的教育理念跟我不一样。”她还表示，上兴趣班也是“儿童社交”的一种方式。现在的孩子聚在一起，经常会聊围棋、聊钢琴、聊英语，如果哪个孩子搭不上话，很容易就被边缘化了。“我孩子学了那么多，同学之间一聊天，发现他什么都会，会比较尊重和羡慕他，他也很享受这种感觉。”

编辑： 唐巧燕
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