毕业生档案里有什么？做啥用？这份小贴士里有答案

就业、社保、劳动关系那些事，正在找工作的你是否了解？对毕业生而言，一定要妥善处理自己的档案，今天我们一起了解档案的小知识。 什么是人事档案？

就业、社保、劳动关系那些事，正在找工作的你是否了解？对毕业生而言，一定要妥善处理自己的档案，今天我们一起了解档案的小知识。

什么是人事档案？

毕业生档案是学生毕业前家庭情况、学习成绩、政治思想表现、身体状况的文字记载材料，是用人单位选拔、聘用毕业生的重要依据。

在校时叫学籍档案，毕业后叫人事档案。总的来说它是个人经历的记录，也是人事管理和服务的依据。

档案里主要有高校毕业生登记表、学习成绩单、在校期间的一切奖惩材料、入团入党志愿书、毕业离校前的体检表以及毕业生报到通知书等材料。