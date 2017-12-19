培训机构跑路 学生未上课就被网贷平台催还款

近日有媒体报道教育培训机构“巨人时代”老板跑路，学校“人去楼空”，受骗学员已经报警。记者采访了解到，部分学员通过网络贷款交纳学费，无法上课还需继续还款。学员为何选择网贷交学费？巨人时代与网贷平台存在怎样的关系？记者对此进行了调查。

近日有媒体报道教育培训机构“巨人时代”老板跑路，学校“人去楼空”，受骗学员已经报警。记者采访了解到，部分学员通过网络贷款交纳学费，无法上课还需继续还款。学员为何选择网贷交学费？巨人时代与网贷平台存在怎样的关系？记者对此进行了调查。

学员：还未上课就被催还贷款

29岁的刘女士在一家游戏公司上班，为了提高学历在网上搜索“自考”相关信息。她发现北京巨人时代教育咨询有限公司（简称“巨人时代”）注册已经10余年，认为比较可靠。今年10月底，她和朋友前往位于建外SOHO一栋写字楼内，分别报了北京理工大学远程教育学院专科和中国人民大学自考本科的培训课程，没想到还未上课就“出事儿了”。

“不断收到催缴贷款的通知。”刘女士说，报名时老师以免息、审核快速宽松等优点推荐她通过百度钱包、分付君、课栈等网贷平台贷款交费。她选择分付君贷款近2.4万元，按12期还款，每个月还款近2000元。事发后刘女士电话联系分付君，被告知还需继续还款，否则将影响个人征信。记者看到刘女士的银行流水显示，12月12日刚还了一笔培训贷款。

“这是2．5万学费，还有4000元学位证费用的收据。”经历同样遭遇的陈女士对记者说，被骗学员自发组织成立多个微信群，她所在的群有400多人，涉及被骗学费总额有400多万元，其中，不少学员都是通过网贷平台贷款报名。“我们打工挣点钱不容易，考证书没考成，还不断收到催缴贷款的通知，太难受了。”她沮丧地说。

未完成分期还款的学生纷纷希望中止分期，然而百度钱包、分付君均表示，解除分期还款的申请需由机构发起，此前个人仍需要继续偿还贷款。