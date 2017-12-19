南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 粤信用 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

女儿写了篇考场作文，父亲偶然看到当场泪奔！

2017-12-19 09:30 来源：钱江晚报
字号减小 字号增大

　　2017第五届新少年作文大赛12月17日进入最后冲刺，近万名参赛选手中，236位中小学生脱颖而出进入总决赛。

　　在该大赛中，著名作家余华为总决赛命题，《房子》和《我是谁》二选一现场限时作文。

　　总决赛现场发生了意外的一幕——一位在考场外等待的父亲，一眼认出了女儿的笔迹，他默默瞟了几眼文章，当场泪奔了。

　　看到一个大男人当众哭起来，在场的工作人员都很震惊。等到编辑和同事们看完那篇《孟婆汤》，不少人都忍不住哭了……

　　这份字迹秀丽得宛如印刷的稿卷，出自金华市东阳中学高二（16）班申屠佳颖之笔。在阅卷过程中，这篇文章同样打动了作家余华、毕飞宇、叶兆言等人，成为高中组一等奖作品。

　　《演员的诞生》里，宋丹丹扮演的失忆母亲震撼了观众，而这位金华高中生正在面对这样一个母亲。《孟婆汤》写的是作者申屠佳颖对因车祸失忆母亲的思念。

　　由于意外的车祸，母亲进了重症监护室，还被送到杭州的医院抢救。如今虽然已经醒来，却因为脑部缺氧而影响了大脑，不记得亲人，甚至连自己是谁都答不上来。在申屠佳颖眼里，母亲就像喝了孟婆汤。

　　于是，余华命题的《我是谁》，成了这个高中女生回忆母女关系，倾诉思念的地方。

编辑： 唐巧燕
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
2018款海马S5内饰实拍_新闻头条_南方网
深圳地铁11号线列车发生碾压事件，一人身…
让隔壁老王都拍手叫好 全新启辰T70的妙趣…
2018年，养老金将有重大变化！赶快看看你…
莞惠城轨下周全线通车，28日可能运营新列…
王东峰辞去天津市市长职务 已任河北省委书…
白发可变黑，你的发际线也能保住！这份中…
广州黄埔马拉松赛周日举行，这些公交线路…
广东启动建设首批省实验室 李希马兴瑞为实…
广东组建500亿产业发展基金 首批合作项目…
推荐

旧iPhone升级后就变慢？苹果：为你好

城市停车难很揪心？专家学者齐聚羊城共探智慧停车新方向

假羊肉是怎么制作出来的？记者暗访“羊肉卷”加工点

“第一批90后”是如何被写死的？小心被套路了！

2017年尾最佳笑点！中大学生误传表情包做考试头像，全国网友笑喷！

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235