女儿写了篇考场作文，父亲偶然看到当场泪奔！

2017第五届新少年作文大赛12月17日进入最后冲刺，近万名参赛选手中，236位中小学生脱颖而出进入总决赛。

2017第五届新少年作文大赛12月17日进入最后冲刺，近万名参赛选手中，236位中小学生脱颖而出进入总决赛。

在该大赛中，著名作家余华为总决赛命题，《房子》和《我是谁》二选一现场限时作文。

总决赛现场发生了意外的一幕——一位在考场外等待的父亲，一眼认出了女儿的笔迹，他默默瞟了几眼文章，当场泪奔了。

看到一个大男人当众哭起来，在场的工作人员都很震惊。等到编辑和同事们看完那篇《孟婆汤》，不少人都忍不住哭了……

这份字迹秀丽得宛如印刷的稿卷，出自金华市东阳中学高二（16）班申屠佳颖之笔。在阅卷过程中，这篇文章同样打动了作家余华、毕飞宇、叶兆言等人，成为高中组一等奖作品。

《演员的诞生》里，宋丹丹扮演的失忆母亲震撼了观众，而这位金华高中生正在面对这样一个母亲。《孟婆汤》写的是作者申屠佳颖对因车祸失忆母亲的思念。

由于意外的车祸，母亲进了重症监护室，还被送到杭州的医院抢救。如今虽然已经醒来，却因为脑部缺氧而影响了大脑，不记得亲人，甚至连自己是谁都答不上来。在申屠佳颖眼里，母亲就像喝了孟婆汤。

于是，余华命题的《我是谁》，成了这个高中女生回忆母女关系，倾诉思念的地方。