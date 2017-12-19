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记者卧底揭影视招聘连环骗局：求职者遭层层转手

2017-12-19 09:22 来源：中国青年报 杨威、卢义杰、房立俊
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一些求职者被安排做群众演员，正在等待拍戏。 本文图片 杨威 图

　　陈伟抓紧手中的枪，扣动扳机，随后从战壕里跃身而出，和30多名战友一起冲向敌阵。

　　在山东的这家影视基地，陈伟工作了一个多月，却没有收到一分钱工资。而来山东当群众演员之前，他已经给北京一家影视公司交了1万多元。在33名群众演员中，有31人是北京来的求职者，背后是一些影视公司的“安排”。

　　无论他们在北京应聘的是摄影助理、导演助理、跟组演员，还是剧组司机、焊工，这些影视公司均先收取成千上万元费用，之后层层转手，让求职者到山东、浙江等地当群众演员，称是锻炼或体验生活。收费的名义五花八门，证件费、保密费、取暖费、车费、伙食费，等等，并许诺工作一个月后随工资一起返还。

　　然而，一些当了一个月群众演员的求职者发现，他们没拿到约定的数千元工资，费用返还也成泡影，更不用说兑现原先应聘的岗位了。更多的人在察觉异样之后，没干满一个月就离开了。

　　类似骗局在北京持续了至少10年。北京京师律师事务所律师张新年告诉中国青年报·中青在线记者，近年来他接到过这方面的大量求助，寒暑假期间为最。这些求职者心怀影视梦，以在校大学生、应届毕业生为主，有的只是高中生，甚至不惜以辍学为代价来到北京，却最终落入陷阱。

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编辑： 唐巧燕
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