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中国留学发展报告：留学安全需引起更大重视

2017-12-19 09:22 来源：中国新闻网
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　　《中国留学发展报告(2017)》18日在北京发布。报告指出，留学安全需要引起政府、社会、家长以及留学生本人更大的重视。

　　该报告由全球化智库(CCG)与西南财经大学发展研究院、中国社会科学院社会科学文献出版社联合发布。报告汇聚了相关专家、学者的观点，在调查研究的基础上，展现2016-2017年度全球留学的发展概况及中国留学的发展现状。

　　报告表示，根据中国教育部最新公布的数据显示，2016年中国出国留学人员总数为54.45万人。报告指出，中国留学人员增速放缓，留学生数量继续保持全球第一。截至2016年，中国仍然是美国、加拿大、澳大利亚、日本、韩国、英国等国家的最主要留学生源国。

　　报告同时指出，留学安全需要引起政府、社会、家长以及留学生本人更大的重视。“章莹颖事件”把留学生安全问题带到公众的视野，尤其是在当前留学低龄化趋势日渐凸显和种族歧视依然存在的情况下，留学安全问题日益严峻。

　　报告认为，人身安全是留学安全的首要问题，主要包括交通安全和人身侵害；财产安全是留学安全的另一个重要方面；心理安全问题的产生既与语言、文化和生活环境的差异相关，也与留学生不善于自我调节、受挫能力差相关。

　　报告建议，要深入开展留学安全教育与培训。对留学生而言，提升自我保护意识是确保留学安全最重要的方面；从留学生家长的角度，应注重培养子女的独立生活能力、关注孩子的心理需求；社会层面，则需要多方自觉承担起相应的责任和义务。

　　全球化智库主任王辉耀认为，留学中介机构、学校等方面应当在留学生出国前为其进行安全培训，留学生在国外期间也应当与父母、监护人、当地相关机构、中国驻当地使领馆、学生会等保持密切联系，并强化自己的防范意识、法律意识。(完)

编辑： 唐巧燕
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