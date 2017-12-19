大学生择业看重工资,但不是唯一标准

近日，中国高校传媒联盟面向全国高校1049名大学生，对“什么影响了大学生择业”进行问卷调查。84.12%的受访者认为工资福利是择业重要因素，67.38%、62.37%、61.52%的受访者分别认为工作环境、个人兴趣、行业前景等因素会影响他们择业，80.11%的受访者表示择业时关注工作所在地与家乡的距离。

2018届全国普通高校毕业生预计820万人，面对就业，毕业生将如何选择？

近日，中国高校传媒联盟面向全国高校1049名大学生，对“什么影响了大学生择业”进行问卷调查。84.12%的受访者认为工资福利是择业重要因素，67.38%、62.37%、61.52%的受访者分别认为工作环境、个人兴趣、行业前景等因素会影响他们择业，80.11%的受访者表示择业时关注工作所在地与家乡的距离。

看重工资，但不是唯一标准

李鹏就读于四川一所高校，他将于2018年7月毕业，即将就业，他十分看重薪酬水平。李鹏生长在农村，他想多赚钱补贴家用。“在秋招时，我拿到了几份offer，最终选择了工资最高的那家公司。”李鹏说。

“做传媒这一行，我估计去什么单位工作内容都比较相似，都会有加班，所以哪家单位工资高我就去哪家。”深圳大学传播学院的大四学生温颖表示，她倾向于毕业后去薪水相对较高的网络传媒公司。在她看来，工资是她职业选择的第一要素。

温颖是深圳人，明年毕业后她会继续留在深圳。但她很想早日独立生活，她的首要奋斗目标是经济独立。“虽然说住在家里会让经济压力小很多，但我还是希望自己能够不依赖父母，很想体验花自己钱的感觉。”她说。

中国高校传媒联盟的调查结果显示，84.12%的受访者表示择业时会重点考虑工资福利。

今年7月，许寒从中国传媒大学毕业，进入北京一家传媒公司工作。读大学期间，他积累了一些实习经验，因此在许寒毕业前，就有公司向他抛出了橄榄枝，面对一份份offer，他需要做出选择。

许寒表示选择工作不能只由工资判定：“在一些大公司，工资待遇的确很好，但晋升机会比较少。因为大公司优秀的人才太多了，可能没办法‘一鸣惊人’。”他认为，与其在大公司慢慢“熬”，不如在创业公司做“一鸣惊人”的人。不过，许寒也表示，就算一份工作其他方面非常好，只有工资低，他也不会接受，“工资是工作的基础，是对员工能力的认可。”他说。

“工资、公司前景、接手项目的前景和领导面试给我的感觉，都是我考虑的因素。综合这些因素后，我对已经拿到的offer进行排序，选择了最优的一个。”理性考虑后，许寒对自己目前的工作表示满意。

在杭州师范大学教育学院教授王雁林看来，工资是一个非常重要的考量因素，但不会是择业的唯一因素。“一些毕业生更愿意选择给自己发展空间比较大的工作岗位，而不是单纯看薪资高低，其实这是比较长远的考虑，我认为这种考虑是理性的。”他说。