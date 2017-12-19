影响教师一生的100个好习惯， 您具备几个？

都说成功的教育是孕育明天的摇篮，合格的教师是培植希望的园丁。而教师基本功是教育成功、教师合格的前提。这里收集与整理了100条教师的基本功，希望对教师朋友有所借鉴。

都说成功的教育是孕育明天的摇篮，合格的教师是培植希望的园丁。而教师基本功是教育成功、教师合格的前提。这里收集与整理了100条教师的基本功，希望对教师朋友有所借鉴。

教育习惯篇

01.切记，一个学生一个世界

一个学生不仅是一个鲜活的生命，而且是一个丰富多彩的世界。教师要像慈母一样关爱每一个孩子。

02.做一名阳光的教师

教师要散布阳光到孩子的心里，先得自己有阳光。阳光的教师用理想和激情教书、用爱心和细心育人。

03.教师，请记住学生的名字

记住人家的名字，而且能很轻易地叫出来，等于给别人一个巧妙而有效的赞美。

04.教师，要有耐心

耐心是教师的基本素质。面对学生，教师最需要的就是耐心。因此，教师必须要有足够的耐心。

05.要善于换位思考

教师要养成换位思考的良好习惯。只有换位思考，才能全面、客观地把握问题的成因，从而保证自己做出客观、科学的判断和选择。

06.控制好你的情绪

任何时候，一个人都不应该做自己情绪的奴隶，不应该使一切行动都受制于自己的情绪，而应该反过来控制情绪。

07.谈心是一门艺术

谈心，它是一门艺术。对教师而言，要想充分了解每一个学生的精神世界，就必须掌握这门艺术。

08.毫不吝啬地赞美学生

人心中最深刻的禀赋，是被人赏识的渴望。赞美学生，是教师发自内心的对学生的尊重。

09.换个思路激励学生

事实上，教师对学生的激励应从大处着眼，小处着手，有时需要换个思路激励学生，让激励在具体和细微中升华。

10.给“特殊学生”特别的关爱

爱优秀学生容易，爱特殊学生困难。惟其难，才显得更加珍贵。关爱特殊学生，需要教师的宽容、理解、欣赏。