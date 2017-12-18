共享经济跨界文化产业 “共享书店”颠覆传统

只需缴纳99元押金，便可免费把书从书店带回家；10天内归还可享免费借阅，押金随时退换；三个月内读完12本可享返还押金的8%作为“阅读奖学金”……书籍这一文化产品也加入了“共享经济”的行列。

只需缴纳99元押金，便可免费把书从书店带回家；10天内归还可享免费借阅，押金随时退换；三个月内读完12本可享返还押金的8%作为“阅读奖学金”……书籍这一文化产品也加入了“共享经济”的行列。近日，由北京大学学生会主办的主题为“创新文化悦读未来”北大青年中国论坛在京举行，嘉宾围绕共享经济与文化产业的融合展开对话。在单车、电脑、无人机、汽车等民生用品均可通过以租代购的方式实现使用权共享后，书籍“共享”会采取什么样的方式？论坛结束后，新华网专访了安徽新华发行（集团）控股有限公司董事长曹杰，为我们介绍共享书店的相关情况。

“共享书店”实现由买书到借书、把书店变成自家书房、由个人阅读到共享阅读的转变，是对实体书店运营模式的创新。曹杰表示，之所以选择“共享书店”作为企业转型互联网产品切入点，这与企业转型方向相关，成为一个互联网平台企业是企业转型的重要目标。他说，“互联网产品与线下产品不同，基于对用户需求的分析和把握，我们想要推出简单、直接、直达人心的产品，共享书店恰恰符合这个特征。它很简单，用户扫码即可注册使用；它很直接，用户可以直接拿走想看的书；它直达人心，对于喜欢阅读的人，它是免费的。因此，共享书店应运而生。”

曹杰在论坛上调侃共享书店是颠覆行业的“赔钱”书店，对于共享书店的盈利模式，他介绍，“免费不意味着不盈利，所谓的免费只是直接服务的免费，当用户通过免费服务进入到线上“共享书店”时，我们可能会有更多、更好、更精致的产品和服务让用户自主选择。用户选择更多服务的过程，就是我们盈利的机会。借书只是营运活动的开始，未来的发展空间具有无限可能。”

目前，作为共享经济领域代表的共享单车在发展过程中出现了供需失衡等一些问题。谈及在共享经济可能遇到如此瓶颈之时推出共享书店的初衷时，曹杰表示，“共享书店”创意源于对阅读需求的深度洞察和对阅读服务的持续探索。任何一个产品和服务的背后都有思想做支撑。他说，“我们推出共享书店最初的想法是促进全民终身学习，完成企业自身的责任和使命。一个企业应具有经济责任、法律责任、社会责任，而社会责任与“共享”的概念异曲同工。共享具有两个特点，首先，共享不能让别人感到麻烦；另外，共享需要对周边友好，对环境、周围的人友好，而共享书店可以做到这两点。”

目前，国内共享书店已经超过20家，主要分布在安徽省内，曹杰表示，未来还会有更多共享书店在北京、上海等全国各地逐渐启动，行成共享书店网络，推动全社会进入“全民阅读”时代。