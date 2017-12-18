学生频违规班主任用手机收罚款 校方：将调查处理

学生旷课、不出早操、上课玩手机等等，这些行为确实让老师们头疼不已。作为老师，遇到这样的情况，就应当耐心地对学生们进行批评教育。可是，咸阳兴平一所中等职业学校的班主任为了惩罚这些不遵守纪律的学生，竟然想出了罚款的法子。

学生旷课、不出早操、上课玩手机等等，这些行为确实让老师们头疼不已。作为老师，遇到这样的情况，就应当耐心地对学生们进行批评教育。可是，咸阳兴平一所中等职业学校的班主任为了惩罚这些不遵守纪律的学生，竟然想出了罚款的法子。

根据学生提供的视频，一位男老师站在讲台上，不时有同学走到讲台跟前，用自己的手机对着老师的手机做着扫描的动作。教室里也有其他同学在起哄。

学生：“（手机铃响）二十，二十。五十、五十。刚好一包烟没有了。学生给老师交罚款了，录下来。”

张同学告诉记者，讲台上站的是兴平西北工业学校化机2047班班主任温老师，他正在对违反学校和课堂纪律的学生进行罚款。

张同学：“上课偶尔迟到呀，旷课呀。还有手机忘了调置静音这些，总之都是一些小事情。还有不出早操这些。迟到一次一般都是十块的，五块的。旷课都是二十，三十的。我粗略估算应该就一千多块吧。因为我这里也没有很准确的数据。不交的话，一般都是联系家长。他其实联系家长这个手段，有很大一部分，都是为了联系家长来吓唬这些学生。”

经过多方联系，记者电话联系了当事的班主任温老师，他承认自己确实在班级管理中对学生有罚款行为。

班主任温老师：“首先罚款这种情况有。我们是班长一直收，用于班费开支。额度有十块、二十的。班长之前收了七十四块钱。那天晚上我收了一百一十块钱。班长12月10号来了以后，我就把一百一十给班长了。”