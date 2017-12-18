考研倒计时手足无措?来,教你这样冲刺

马上就要考研了，准考证已经开始打印了，你准备好了吗？什么？紧张到手足无措？慌乱到找不到重点？来，教你这样来冲刺！

马上就要考研了，准考证已经开始打印了，你准备好了吗？什么？紧张到手足无措？慌乱到找不到重点？来，教你这样来冲刺！

复习了这么久了，你一定很累了，滋生了很多小情绪。

或者积累了很多负能量，已经“怀疑人生”。

没关系，放轻松，最后一周我们需要淡定应对，调整好心态，才能高效率地复习。

首先，要纠正一个误区：题海战术。

到了复习的最后关头，可千万不要再在题海中遨游了，赶紧告别题海战术！这个时候，你应该有重点地复习。

不知道该干什么？不妨把各个科目的考试大纲给捋一遍，查缺补漏的同时，对重要知识点进行巩固记忆。

具体到每个科目，英语可以练习下作文写作，记忆有亮点的句型和搭配，同时，给自己限定时间，用历年真题来模拟一场考试。

政治科目的冲刺，可以参考辅导资料里的预测题，结合时政，对应相应考点，梳理今年最新的考试大纲。

专业课的复习则要建立一个宏观的知识网络，由点及面地去搭建知识的结构，最好达到闭着眼睛就能想起来某一个知识点位于哪个具体知识层级的理想状态。

这几天内，生物钟调节也很重要！

现在要开始调节自己的生物钟，把自己的兴奋点调节到和考试时间一致。研究生考试是第一天上午政治，下午英语，第二天专业课，考生们可以有意地在考试时间去复习这门学科，以便到时候可以快速进入考试状态。另外，人的精力是有限的，一般来说早晨是一天中的黄金时间，可以用来复习最重要的科目和内容，学习效率可以大大提高。

杜绝眼高手低！

“眼高手低”是很多考生在复习时易犯的错误。很多同学只是“看”，认为看懂就行了，很少下笔去做题，结果在最后的考试中眼熟手生，难以取得好的成绩。

在最后几天的复习中，一定要动手。只有通过自己动手，才能规范答题模式，提高答题熟练程度，这些都要通过自己不断的摸索去体会。之前一带而过的复习必然会难以把握题目中的重点，切记，落实到纸上才是实。

越是到最后，越要坚定地走下去，不要对之前欠佳的复习状态耿耿于怀，陷入自我否定和内疚中。

时间越来越少，不少同学都会开始懊恼、自责，怪自己之前没好好复习。还有一些考生总是纠结于自己哪科没有复习好，哪些事情没有提前完成。每天都有很大一部分时间浪费在自我怀疑上，非常影响备考的状态和效率。我们现在要做的是把握当下，其实你已经尽力了，考上只是一件水到渠成的事情。全力以赴并相信自己，你就成功了一大半。

2018年考研，祝你成功！