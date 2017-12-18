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2018年高考考试大纲正式公布，快看看，有啥变化？

2017-12-18 08:50 来源：南方日报
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　　教育部考试中心发布《2018年普通高等学校招生全国统一考试大纲正式公布》的通知，与广东同学们相关的语、数、英、政、史、地、物、化、生陆续公布啦！

　　此前不少老师同学担心大纲会有所变化，但经上学了初步比对，大纲与去年基本一致，所以高三的师生们不用太紧张！

　　以下是2018年高考考试大纲的总纲和各科考试大纲，文末点击“阅读原文”可进入“中国教育考试网”相关页面查看。

　　总纲

　　普通高等学校招生全国统一考试（以下简称“高考”）是合格的高中毕业生和具有同等学力的考生参加的选拔性考试。高等学校根据考生成绩，按已确定的招生计划，德、智、体全面衡量，择优录取。因此，高考应具有较高的信度、效度，必要的区分度和适当的难度。

　　普通高等学校招生全国统一考试大纲（以下简称《考试大纲》）是高考命题的规范性文件和标准，是考试评价、复习备考的依据。《考试大纲》明确了高考的性质和功能，规定了考试内容与形式，对指导高考内容改革、规范高考命题都有重要意义。《考试大纲》根据普通高等学校对新生文化素质和能力的要求，参照《普通高中课程标准》，并考虑中学教学实际而制定。

　　《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》明确提出深化高考考试内容改革，依据高校人才选拔要求和国家课程标准，科学设计命题内容，增强基础性、综合性，着重考查学生独立思考和运用所学知识分析问题、解决问题的能力。高考考试内容改革注重顶层设计、统筹谋划，突出考试内容的整体设计，科学构建了高考评价体系。高考评价体系通过确立“立德树人、服务选才、引导教学”这一高考核心功能，回答了“为什么考”的问题；通过明确“必备知识、关键能力、学科素养、核心价值”四层考查内容以及“基础性、综合性、应用性、创新性”四个方面的考查要求，回答了高考“考什么”和“怎么考”的问题。《考试大纲》是高考评价体系的具体实现，也体现了高考考试内容改革的成果和方向。

　　《考试大纲》是教育部考试中心和各分省命题省市在命题中都应当严格遵循的，是制定《考试说明》的原则依据。各分省命题省市在《考试大纲》的基础上，可以结合本省市高考方案和教学实际制订《考试说明》。

　　本《考试大纲》的解释权归教育部考试中心。

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编辑： 唐巧燕
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