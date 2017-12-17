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过半受访大学生为人情消费苦恼呼吁理性消费

2017-12-17 06:07 来源：中国青年报
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　　在大学里，人情消费是一个绕不开的话题。或出于礼貌，或出于功利目的，人情消费成了大学生日常开销中的一笔重要支出。日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对1570名大学生进行的一项调查显示，55.4%的受访大学生为人情消费苦恼。58.9%的受访大学生认为人情消费会在学生之间形成关系圈和小团体。69.7%的受访大学生建议引导学生树立理性的消费观念。

　　受访大学生表示朋友生日及其他纪念节日的人情消费最多

　　目前就读于中南财经政法大学的付柚(化名)每个月都有人情消费，“毕业季和期末多一点，平时相对少一些”。

　　现在在河北省做公务员的刘帆(化名)毕业于天津的一所高校，她说在上学时，每月的人情消费是一笔不小的开支。“尤其是大二、大三社交圈比较广，学期初和期末时聚餐特别多，有时一个月有一两次，要是再赶上好朋友过生日，一个月得有小一半开支花在这上面”。

　　本次调查中，46.4%的受访大学生每学期有1～2次人情消费，38.6%的受访大学生每学期有3～5次人情消费，12.1%的受访大学生每学期有5次以上人情消费，2.9%的受访大学生表示一学期一次人情消费也没有。

　　数据显示，67.1%的受访大学生表示平时人情消费占总支出的10%～30%，18.2%的受访大学生表示这一比例在10%以下，14.2%的受访大学生认为比例在31%～50%，0.6%的受访大学生认为比例在50%以上。

　　今年23岁的高宇正在北京交通大学海滨学院上学，他粗算了一下自己在人情消费上的支出，“每个月300元左右，主要是同学过生日送礼物以及宿舍聚餐”。

　　厦门大学大四学生严一(化名)表示，同学过生日、学生组织聚餐都会有人情消费。“我曾经是学生会的部长，有时举办完大型文体活动，我就会请部员们喝奶茶，再买些零食来犒劳大家”。

　　大学生通常在什么情况下有人情消费？朋友过生日或其他纪念节日最多(67.0%)，然后是同乡聚餐聚会(66.4%)。其他的情况还有：毕业送别(44.7%)、学生组织换届(38.5%)、求人办事(28.5%)和评奖评优(22.2%)等。

　　“如果是同乡聚会或同学过生日一起吃饭，我觉得还好，毕竟能增进感情。”但刘帆觉得，有些时候人情消费会给自己带来一定的困扰，“大三时我成为学院一个学生组织的负责人。按照惯例，我要分别请上一届的师兄师姐、下一届的师弟师妹以及学院其他学生组织负责人吃饭，感觉有的就不是很有必要”。

　　调查中，55.4%的受访大学生为人情消费苦恼，25.9%的受访大学生不会，18.7%的受访大学生说不好。

　　69.7%受访大学生建议引导学生树立理性的消费观念

　　在付柚看来，人情消费可以更好地维系人际关系，“和一些朋友相处得来，也愿意相互赠送礼物、请吃饭，只要遵循本心就好。”但付柚也表示，身边有些朋友过于在意人情消费，“好像不花钱就没法正常交流一样。”她觉得这样的人往往在人际交往中带着很强的目的性。

　　对于人情消费，57.3%的受访大学生认为是朋友之间的礼尚往来，47.3%的受访大学生觉得可以扩大人脉关系，46.2%的受访大学生通过人情消费来沟通感情、增进友情，41.6%的受访大学生表示可以对人情世故有一些了解。其他的一些看法还有：要理性消费、适度即可(36.2%)，是不良风气、需要抵制(23.0%)以及是日常的一种休闲放松，不必太在意(11.2%)等。

　　“一点人情消费都没有也不正常”，但刘帆觉得，如果在人情消费上乐此不疲，很容易导致攀比和浪费，“比如这次你请我在一家饭馆吃饭，下次我就得请你去一个更高档的地方，这样就会恶性循环”。

　　当被问到人情消费的影响时，58.9%的受访大学生认为会在学生之间形成关系圈和小团体，53.7%的受访者觉得会导致同学之间的攀比，49.6%的受访大学生担心在校园内形成金钱至上的风气，43.6%的受访大学生觉得会形成奢靡浪费，此外也有7.6%的受访大学生觉得没什么影响。

　　严一认为，要根据自己的实际情况，把握人情消费的分寸。“有的同学，家庭条件一般，用自己一个月的生活费去满足人情消费的需要，就很不合适了。还有就是，人与人的关系有亲疏之分，如果你给一个跟你关系一般的朋友一份很贵重的生日礼物，就意味着对方得在你生日的时候还送一个价位差不多的礼物，这就给对方增添了压力，反而不利于建立友谊”。

　　刘帆建议大学生养成制定消费预算的习惯。“上学时家长会一次性给我一个学期的生活费，我会给学期初和期末这两个时间段多留出一些预算，其他时间段不必要的支出就稍微控制一下”。

　　付柚认为，大学生应该有选择性地进行人情消费，“比如老乡会每年至少包括迎新、新年和送毕业生3次，并不需要每次都参加。要根据自己的时间精力，安排好生活。人情消费是增进人情味儿的助手，不能最后变成自己的负担”。

　　对于人情消费，69.7%的受访大学生认为应引导学生树立理性的消费观念；53.3%的受访大学生建议制定消费预算，避免不必要的开销；还有50.1%的受访大学生建议家长限制学生每个月的零用钱。

　　受访大学生中，在东部地区上学的占48.9%，中部地区的占37.8%，西部地区的占13.3%。

编辑： 翁子盈
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